Chân dung Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam vừa bị bắt

Chân dung Tổng Giám đốc Cty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 20/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và 3 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 4/01/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ông Đỗ Đức Nam sinh ngày 2/12/1983, trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chức vụ Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Bị can Đỗ Đức Nam.

Dữ liệu cho thấy, khoảng 10 năm trở lại đây, ông Đỗ Đức Nam công tác tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2011 đến 2012, ông Đỗ Đức Nam giữ chức Trưởng phòng Môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean.

Từ tháng 7/2012 đến 12/2014, ông Nam làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình với chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM. Sau đó từ 2015 ông Nam được bầu lên làm Giám đốc tại công ty này.

Trong khoảng từ 7/2018 đến 08/2019, ông Nam làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) với trị trí Giám đốc HSC Thái Văn Lung.

Ông Đỗ Đức Nam bắt đầu làm việc tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019. Và từ tháng 11/2019 đến nay ông giữ chức Tổng Giám đốc tại đây.

Từ khi ông Đỗ Đức Nam xuất hiện, Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVB) làm ăn thế nào?

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, và các dịch vụ chứng khoán liên quan. TVB trở thành công ty đại chúng từ năm 2015.

TVB được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ tháng 06/2018. Vốn điều lệ của Chứng khoán Trí Việt là 1.367 tỷ đồng.

Trên báo chí, ông Đỗ Đức Nam từng nói: "Khi tôi quyết định về làm việc tại Chứng khoán Trí Việt (TVB), tôi chọn cho mình 3 KPI phải đạt được. Đó là TVB phải là công ty hiệu quả nhất; TVB phải là công ty có môi trường làm việc và thu nhập của người lao động thuộc nhóm cao nhất và TVB phải là công ty cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác biệt có giá trị so với TOP dẫn đầu".

Và vị Tổng Giám đốc này từng có tham vọng đưa Công ty Chứng khoán Trí Việt lọt TOP 10 thị phần từ năm 2023 trở về sau.

Đối với hoạt động tự doanh/Uỷ thác đầu tư mục tiêu tăng quy mô đầu tư lên tối thiểu 3,000 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận bình quân 30%/năm từ năm 2022 trở đi.

Dữ liệu cho thấy, từ khi có sự xuất hiện của ông Đỗ Đức Nam, tình hình kinh doanh của Chứng khoán Trí Việt có phần khởi sắc, tăng trưởng được tính bằng lần.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2016 - 2018, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của Trí Việt đạt chưa đến 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng vỏn vẹn cao nhất là 20 tỷ đồng.

Năm 2019, doanh thu đạt 57,7 tỷ đồng, tăng 46,4% so với năm trước đó, lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng. Đến năm 2020, doanh thu vọt lên 155,8 tỷ đồng, tăng tới 170%, lợi nhuận sau thuế đạt 72,3 tỷ tăng trưởng gấp 3,7 lần so với năm 2019.

Năm 2021, doanh thu công ty đạt 434, 3 tỷ, gấp 2,8 lần và lợi nhuận sau thuế gấp 4,1 lần lên 298,7 tỷ so với năm trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 20/4, cổ phiếu TVB giao dịch ở mức 13.100 đồng/cổ phiếu, rớt 6,76%. Xét trong 1 quý vừa qua, thị giá TVB giảm 31,46%, trong khi đó xét cả 1 năm cổ phiếu này chỉ tăng 7.93%.