Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 Dịu Thảo từng làm công nhân

Tối qua (8/4), người đẹp Nguyễn Hà Dịu Thảo đăng Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Ngay sau khi chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 khép lại, thông tin và hình ảnh của thành viên đội huấn luyện viên Mai Ngô trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc.

Được biết, Nguyễn Hà Dịu Thảo sinh năm 2000, quê Hải Dương. Người đẹp từng tốt nghiệp cấp 3 tại trường THPT Bình An và thi đỗ vào Đại học Công nghệ Đồng Nai. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô ngừng học để mưu sinh. Theo Dịu Thảo cho biết, cô từng làm công nhân, làm phục vụ, làm nhân viên bán hàng... Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với người đẹp sinh năm 2000. "Từ những công việc tay chân, vượt qua những lời dị nghị, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ. Hy vọng mọi người hãy luôn tin vào bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi", Dịu Thảo từng chia sẻ. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 2000 sống cùng gia đình ở Bình Dương và cô đang theo học ngành du lịch của một trường cao đẳng.

Nguyễn Hà Dịu Thảo đăng Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. (Ảnh: FB Miss International Queen Vietnam)

Đề cập đến hành trình chuyển giới của mình, Dịu Thảo cho biết, kể từ năm 12 tuổi, cô luôn nghĩ mình là con gái. Tuy nhiên, cô giấu giếm giới tính thật vì sợ mọi người xung quanh kỳ thị. Năm 18 tuổi, Dịu Thảo bắt đầu tìm hiểu và uống hormone để cơ thể trở nên nữ tính hơn.

Nguyễn Hà Dịu Thảo từng giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Beauty Queen 2022. Cô cho biết, danh hiệu này giúp cô bước khỏi vùng an toàn, dám công khai mình là người chuyển giới. Là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng LGBTQ+, Dịu Thảo tâm sự, cô tìm được nhiều điều tích cực khi "bước ra ánh sáng".



Sau đó, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Theo Dịu Thảo tiết lộ, lý do cô tham gia cuộc thi này vì lời hứa với mẹ là phải sử dụng tiếng nói, hình ảnh để giúp đỡ những người giống mình.

Người đẹp cho biết, cô thực hiện dự án "Sức khỏe cộng đồng" hợp tác với các tổ chức y tế, doanh nghiệp xã hội để tuyên truyền thông điệp về sức khỏe, bảo vệ bản thân trước các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục tại các trường cao đẳng, đại học. Với dự án "Cơm nóng đây", Dịu Thảo mong hợp tác với những người dị tính để mọi người thấy người chuyển giới cũng là những người bình thường, họ cũng lao động và chung tay làm những công việc ý nghĩa.

"Chúng tôi đồng hành cùng các bếp yêu thương, tình nguyện viên, nhà tài trợ để trao những suất cơm đến những người nghèo khổ ngoài kia", người đẹp cho hay.

Xứng tầm là "chiến binh nghìn máu" đội HLV Mai Ngô

Tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, huấn luyện viên (HLV) Mai Ngô từng dành lời khen ngợi cho Dịu Thảo ngay trong những ngày đầu người đẹp tham gia chương trình. "Ấn tượng đầu tiên của tôi ở Dịu Thảo là một "chiến binh nghìn máu". Bởi vì Thảo là thí sinh mà tôi thấy có đủ mọi yếu tố nhưng vì lý do nào đó Thảo không thể cười tươi nhưng mỗi lần cầm mic. Đôi mắt Thảo luôn toát ra nguồn năng lượng của một hoa hậu, dù có sự cố trên gương mặt thì Thảo vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành phần thi và đó là cách mà Thảo thuyết phục tôi chọn em", Mai Ngô bày tỏ.

Dịu Thảo đã không phụ sự kỳ vọng của mẹ và những người thân trong gia đình, bạn bè và cộng đồng yêu nhan sắc khi lần lượt được gọi tên vào Top 12, Top 9, Top 6 và Top 3 chung cuộc và được xướng tên trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Trân Đài.

Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 sở hữu số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 94 - 65 - 96cm. (Ảnh: FBNV)

Trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Dịu Thảo ghi điểm nhờ khả năng trả lời ứng xử thông minh, trình độ tiếng Anh tốt. Bằng chứng là trong phần thi ứng xử dành cho Top 6 chung cuộc, Dịu Thảo là thí sinh nhận câu hỏi từ giám khảo Dược Sĩ Tiến. Vị giám khảo này tuyên bố, anh đặt riêng câu hỏi cho Dịu Thảo mà không sử dụng trong danh sách câu hỏi được ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 chuẩn bị. Theo đó, câu hỏi Dược Sĩ Tiến đặt ra là: "Nếu không đăng quang Miss International Queen Vietnam 2023 thì điều này có ý nghĩa tích cực như thế nào đối với cuộc đời của Dịu Thảo?".



Người đẹp sinh năm 2000 tự tin đưa ra câu trả lời: "Nếu không thể chiến thắng tại Miss International Queen Vietnam 2023 thì tôi tin rằng đây là kinh nghiệm đáng giá cho tôi được học tập và phát triển nhiều hơn trong tương lai. Tôi biết rằng khi lựa chọn con đường này thì cần phải có tài năng, trí thức và sắc đẹp. Tôi mong mình sẽ mang được hình ảnh của người chuyển giới có đủ sự tự tin, đủ sự can đảm để lan tỏa thông điệp tích đến mọi người xung quanh".

Khi nhận được câu hỏi trong phần thi ứng xử chung của Top 3 Miss International Queen Vietnam 2023: "Người chuyển giới đã có sân chơi sắc đẹp riêng vậy họ có cần thiết phải tham gia các cuộc thi sắc đẹp của phụ nữ dị tính hay không?"; Dịu Thảo đã có màn thể hiện "vượt mặt" Tường San và An Nhi. Cô tự tin đưa ra câu trả lời song ngữ trôi chảy và truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa. Dịu Thảo cho rằng, tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người vì chỉ khi có đủ sự tự tin, đủ sự can đảm để có thể bước ra khỏi vùng an toàn, chung tay xây dựng một xã hội phát triển thì mới mở ra cánh cửa tương lai mới, hạnh phúc mới.

Clip Dịu Thảo tự tin đưa ra câu trả lời trong phần thi ứng xử của Top 3 trước khi đăng quang Miss International Queen Vietnam 2023. (Nguồn: WPressOfficial)