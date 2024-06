The Tortured Poets Department của Taylor Swift: Liệu có "vô đối" trên bảng xếp hạng?

Album mới toanh "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift đã "làm mưa làm gió" trên bảng xếp hạng Billboard 200 suốt 8 tuần liền. Với sức hút chưa hề giảm nhiệt, cùng việc liên tục tung ra các phiên bản khác nhau và không có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh, album này hứa hẹn sẽ còn "cắm dùi" trên ngôi đầu bảng dài dài.



Theo truyền thông phương Tây, câu hỏi mà giới chuyên môn hứng thú là liệu Taylor có thể giữ vững phong độ này trong bao lâu? Liệu "The Tortured Poets Department" có thể phá vỡ những kỷ lục nào về số tuần liên tiếp đứng đầu trước khi nhường bước cho vị trí thứ 2?

Tờ Variety đã "đào sâu" vào lịch sử Billboard và chỉ ra một loạt kỷ lục mà Taylor hoàn toàn có thể "xô đổ" nếu album của cô tiếp tục "làm trùm" mùa hè này. Một số kỷ lục thậm chí có vẻ khá dễ dàng, nếu không có ngôi sao nào bất ngờ tung "siêu phẩm" trong 8 tuần tới.

Mặc dù Taylor chưa từng lên tiếng về việc có muốn phá kỷ lục nào hay không, nhưng việc cô liên tục tung ra các phiên bản album cho thấy nữ ca sĩ không chỉ muốn giữ vững ngôi đầu mà còn muốn "thống trị" bảng xếp hạng trong một thời gian dài.

Ảnh: X.

Vậy, những kỷ lục nào đang chờ Taylor chinh phục?

11 tuần: Vượt qua kỷ lục của Adele về số tuần liên tiếp đứng đầu của một nữ nghệ sĩ trong thế kỷ này.

12 tuần: Phá vỡ kỷ lục của chính mình về album có thời gian "ngự trị" bảng xếp hạng lâu nhất.

13 tuần: Soán ngôi Morgan Wallen về số tuần liên tiếp đứng đầu ngay từ khi ra mắt trong thế kỷ này.

14 tuần: "The Tortured Poets Department" sẽ trở thành album đầu tiên trong lịch sử ra mắt ở vị trí số 1 và giữ vững ngôi vị này trong 14 tuần liên tiếp, vượt qua kỷ lục của "Songs in the Key of Life" của Stevie Wonder.

16 tuần: Xô đổ kỷ lục Carole King về album của một nữ nghệ sĩ có nhiều tuần liên tiếp nhất ở vị trí số 1.

21 tuần: Vượt qua kỷ lục của Harry Belafonte về số tuần liên tiếp đứng đầu của bất kỳ nghệ sĩ nào. (Đây có lẽ là kỷ lục "khó nhằn" nhất, nhưng biết đâu Taylor lại làm nên chuyện!)

Liệu Taylor Swift có biết về những kỷ lục này và đang âm thầm hướng tới chúng hay không? Có lẽ cô ấy không có thời gian để "nghiên cứu" như giới mộ nhạc, nhưng không loại trừ khả năng cô ấy đã từng nghe qua về kỷ lục của Carole King chẳng hạn.

Một điều đáng chú ý là Taylor Swift đã nắm giữ một kỷ lục vô cùng quan trọng, thậm chí còn "khủng" hơn những kỷ lục kể trên: Nghệ sĩ solo có nhiều tuần nhất ở vị trí số 1. Với tổng cộng 77 tuần "làm trùm" Billboard 100, cô đã bỏ xa danh ca Elvis Presley và các đối thủ nữ khác.

Vậy, mục tiêu cuối cùng của Taylor là gì? Có lẽ là phá vỡ kỷ lục mọi thời đại về số tuần nhiều nhất ở vị trí số 1 trên Billboard 200, hiện đang thuộc về The Beatles với 132 tuần. Liệu Taylor có thể "soán ngôi" huyền thoại này hay không vẫn là một câu hỏi mà nhiều người muốn được giải đáp.