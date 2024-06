Theo thông tin từ Variety, Sony Music đang tiến gần đến việc mua lại toàn bộ danh mục âm nhạc của ban nhạc huyền thoại Queen, cùng với một số bản quyền khác, với giá trị lên tới 1,27 tỷ USD. Thương vụ này được xem là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc.



Danh mục âm nhạc của Queen, bao gồm những bản "hit" kinh điển như: "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "We Will Rock You" và nhiều ca khúc khác, được đánh giá là một trong những tài sản quý giá nhất của kỷ nguyên nhạc rock. Việc sở hữu kho tàng này sẽ mang lại cho Sony Music một nguồn lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt sau thành công của bộ phim tiểu sử "Bohemian Rhapsody" năm 2018.

Sony Music sắp "rinh" về kho báu âm nhạc của Queen với giá 1,27 tỷ USD

Thương vụ "kho báu âm nhạc" của Queen được xem là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc. Ảnh: Wiki.

Tuy nhiên, thương vụ này cũng gặp phải một số trở ngại do bản quyền âm nhạc thu âm của Queen tại Mỹ và Canada thuộc về Disney. Mặc dù vậy, Sony Music vẫn sẽ nhận được một phần tiền bản quyền từ Disney sau khi thỏa thuận hoàn tất.

Hiện tại, các bên liên quan chưa chính thức xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, với Sony Music, việc giữ kín thông tin trong các thương vụ mua bán bản quyền âm nhạc là điều không quá bất ngờ.

Queen được thành lập tại London vào năm 1970 bởi Brian May và Roger Taylor, hai thành viên trước đó từng chơi nhạc cùng nhau trong ban nhạc Smile. Sau đó, Freddie Mercury gia nhập với vai trò giọng ca chính và chơi piano. Một năm sau, John Deacon trở thành tay bass của nhóm. Queen đã bị nhiều hãng thu âm từ chối trước khi ký hợp đồng với EMI. Năm 1973, EMI phát hành album đầu tay mang tên Queen, bao gồm ca khúc hit "Keep Yourself Alive" do May sáng tác và tất cả album phòng thu tiếp theo của nhóm (ngoại trừ các album được Disney phát hành tại Mỹ và Canada).

Mặc dù đã có một số thành công tại Anh với các đĩa đơn "Seven Seas of Rhye" và "Killer Queen" trong những năm sau đó, bước đột phá toàn cầu của Queen đến vào năm 1975 với "Bohemian Rhapsody", một bản mini-symphony do Mercury sáng tác, đã trở thành một trong những đĩa đơn thành công và độc đáo nhất mọi thời đại.

Queen nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ban nhạc lớn nhất thế giới, với mỗi thành viên đều có ít nhất một đĩa đơn đạt vị trí quán quân trong thập kỷ tiếp theo: "Bohemian Rhapsody" của Mercury, "We Will Rock You" của May (1977), "Another One Bites the Dust" của Deacon (1980) và "Radio Ga Ga" của Taylor (1984). Dù chưa bao giờ đạt được sự thống trị tại thị trường Mỹ như ở các khu vực khác nhưng Queen vẫn biểu diễn tại các sân vận động trên toàn thế giới và trong nhiều năm liền giữ kỷ lục về số lượng khán giả tham dự một buổi hòa nhạc, với buổi biểu diễn năm 1985 tại Liên hoan Rock in Rio ở Brazil thu hút ước tính khoảng 600.000 người. Đáng buồn thay, Mercury đã qua đời vào năm 1991 do biến chứng từ AIDS.

Việc sở hữu kho tàng âm nhạc của Queen sẽ là một bước tiến lớn của Sony Music trong ngành công nghiệp âm nhạc, mở ra nhiều cơ hội phát triển và khai thác tiềm năng của những tác phẩm kinh điển này.