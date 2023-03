Hiện nay, thời tiết đang vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng những loại trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, nước uống giàu vitamin C hút hàng, trong đó có chanh.

Thời tiết nắng nóng, chanh tăng giá mạnh ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nông dân trồng chanh với hơn 7.000ha, chủ yếu là chanh không hạt. Theo các nhà vườn cho biết, hiện thương lái đến tận vườn thu mua chanh với giá từ 24.000-25.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tuy nhiên, hiện tại trái chanh tới lứa thu hoạch không nhiều nên giá cao, hút hàng nhưng nhà vườn không có đủ nguồn hàng để bán. Để tránh tình trạng vào vụ thu hoạch rộ giá giảm, cuối vụ giá tăng, ngành chuyên môn huyện Bến Lức khuyến cáo nhà vườn nên áp dụng kỹ thuật cho cây chanh ra hoa, đậu trái sớm hoặc trễ hơn thời vụ, đón đầu thị trường để bán được giá cao.

Chanh vụ nghịch, nông dân thu lợi nhuận cao gấp đôi so với thu hoạch chính vụ

Ông Nguyễn Văn Út, ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, mặc dù giá chanh đang tăng, song do ảnh hưởng những đợt nắng nóng nên năng suất giảm so cùng kỳ những năm trước. Hiện, vườn chanh nhà ông năng suất giảm khoảng 20%.

Ông Út hy vọng, giá chanh mùa nghịch năm nay sẽ ổn định ở mức giá như hiện tại để nông dân bớt khó khăn.

Với nhà vườn trồng chanh, cho chanh ra trái vụ nghịch (mùa nắng) là mùa vụ chính, bởi lợi nhuận cao gấp đôi so với thu hoạch chính vụ và chanh cũng dễ tiêu thụ hơn.

Tuy nhiên, so với vụ thuận thì chanh vụ nghịch nông dân phải tốn nhiều chi phí đầu tư và công chăm sóc hơn. Trung bình vườn chanh 1.000m2, nhà vườn phải tốn từ 5-7 triệu đồng chi phí đầu tư, cao hơn khoảng 40% so đầu tư chính vụ...