Dòng sông nào nổi tiếng ở An Giang, mùa nước nổi bỗng biến cánh đồng, có vô số cá tôm, ốc lác to?

Lũ lớn, những bãi bồi ven sông Vàm Nao (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) mênh mông biển nước, trông thật hấp dẫn. Người dân nơi đây đầy khẳng khái, nhiệt tình chào đón và phục vụ tận tình du khách đến trải nghiệm, tận hưởng mùa nước nổi.

