Chanh quả ở Hậu Giang đang 4 tăng bởi cái gì cũng tăng, nhà nào hái bán là trúng lớn luôn Đây là loại quả "4 tăng" ở Hậu Giang, diện tích trồng tăng, năng suất tăng, sản lượng tăng, giá bán cũng tăng

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 2.788,9ha chanh không hạt, tăng 16,9ha so với cùng kỳ. Sản lượng chanh quả quý I/2023 ước được 2.729,13 tấn, đạt 5,83% kế hoạch là 46.800 tấn và tăng 5,94% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do diện tích thu hoạch tăng và năng suất chanh tăng. Giá bán chanh tăng mạnh...

Bình luận 0