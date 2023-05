Chào mừng 1/6 với nhiều trải nghiệm mới lạ tại khu căn hộ của Him Lam Land

Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là một sự kiện thường niên do Him Lam Land phối hợp cùng Ban quản trị dự án tổ chức nhằm tạo một sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các bé thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh thể hiện những tình cảm thân thương nhất dành cho thành viên nhỏ trong gia đình, tạo tinh thần gắn kết và không khí vui tươi nhộn nhịp cho toàn thể cư dân đang sinh sống tại các khu căn hộ của Him Lam Land.

Chương trình Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi tại các khu căn hộ Him Lam Riverside và Him Lam Phú An năm nay mang màu sắc độc đáo, mới mẻ với nhiều gian hàng ẩm thực và trạm trò chơi được đầu tư rất công phu. Bất chấp những cơn mưa bất chợt, các em thiếu nhi đã có một ngày tết "bùng năng lượng", được thỏa sức vui chơi học hỏi ngay dưới khuôn viên khu căn hộ.

Cư dân nhí được thỏa sức vui chơi với trò chèo thuyền hơi nước

Năm nay ban tổ chức dàn trải các trạm trò chơi theo nhóm tuổi, qua đó bạn nhỏ ở độ tuổi nào cũng có thể chơi hết mình. Đặc biệt, chương trình 1/6/2023 không dừng lại ở những trò chơi đã quen thuộc mà hướng đến tạo cho các bé một ngày hội hè hoàn toàn mới mẻ, mang sắc màu dân gian. Tại khuôn viên sự kiện, các bé không chỉ được quan sát "cận cảnh" nghệ nhân tạo hình lá dừa, tự tay nặn tò he, thi giải câu đố đủ cấp độ, mà còn được tham gia bắt vịt, chèo thuyền hơi nước, gánh nước về làng…

Trong khuôn khổ sân khấu, các bé tham gia chương trình năm nay không khỏi trầm trồ trước những màn biểu diễn với bong bóng xà phòng, ảo thuật đồ vật hay những pha gây cười của chú hề tung hứng. Các bạn nhỏ cũng có dịp thể hiện tài năng sân khấu với các tiết mục hát, nhảy hiện đại, múa và đàn piano.

Tiết mục văn nghệ khuấy động chương trình đến từ Ban Quản lý

Ngày hội thiếu nhi năm nay còn thu hút đông đảo phụ huynh và các bé trải nghiệm nhiều món ăn tại các gian hàng ẩm thực an toàn do chính Ban quản lý và cư dân tài trợ. Bên cạnh thưởng thức chương trình, các bé còn được nhận nhiều phần quà 1/6 dễ thương và cùng bố mẹ tham gia bốc thăm trúng thưởng những phần học bổng giá trị.

Các em thiếu nhi được viết lên những điều ước của chính mình và thả theo bóng bay bay lên trời cao

Với phương châm xây dựng một cộng đồng nhân văn, đoàn kết, chương trình Quốc tế Thiếu nhi 2023 tiếp tục là sân chơi được các cư dân nhí đón chờ. Sự kiện đã tạo ra một trung tâm vui chơi giải trí toàn diện ngay trong khuôn viên khu căn hộ, các bé vừa có thể vui chơi cùng ba mẹ, vừa được trao dồi học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Qua đó thể hiện tâm huyết của Him Lam Land trong công tác vận hành quản lý khu căn hộ nhằm góp phần xây dựng một cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn cho cư dân.