Báo NTNN tặng "Điểm trường mơ ước" tại Sơn La: Chắp cánh ước mơ đến trường cho học sinh vùng cao

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (thứ 5 từ phải sang) và nhà tài trợ cắt băng khánh thành "Điểm trường mơ ước" tại điểm trường Hang Mon thuộc Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Dân Việt

Điểm trường lớp tạm trên bản nghèo

Điểm trường Áng Nghịu thuộc Trường Tiểu học Chiềng Hoa nằm trên bản Áng Nghịu – bản đặc biệt khó khăn thuộc xã Chiềng Hoa (huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Trước đây, học sinh ở điểm trường phải học nhờ nhà văn hoá bản.

Thế nhưng, nhà văn hoá bản vốn là nhà lắp ghép từ năm 2003 và đã xuống cấp trầm trọng. Mỗi khi mưa xuống nhà bị dột, nước ngập lênh láng vào lớp học. Thầy trò phải kéo bàn, xích ghế tránh mưa mới có thể tiếp tục dạy và học. Điểm trường không có sân chơi, không có nhà vệ sinh....

Lớp học tạm của học sinh ở điểm trường Áng Nghịu, bản Áng Nghịu, xã Chiềng Hoa trước khi được xây dựng phòng học mới. Ảnh: Dân Việt

Ở một nơi khác, cô trò điểm trường Mường An thuộc Trường Mầm non Xuân Nha (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cũng chịu cảnh tương tự. Điểm trường nằm trên bản thuộc vùng III, cách điểm trường trung tâm 10km. Từ trung tâm huyện Vân Hồ muốn đến điểm trường phải mất hơn 1 giờ di chuyển bằng xe máy, vượt hơn 30km đường dốc quanh co.

Ngày trước, cô trò nơi đây dạy và học trong một ngôi nhà tạm. Qua thời gian, mái nhà bị dột, những miếng ván ghép bị cong co, vênh lên tạo nên những khe hở. Ngày nắng ráo còn đỡ, mưa gió đông về khiến cho cô trò co ro trong lớp. Không có nguồn nước sạch, mọi sinh hoạt của cô trò chỉ có một bể chứa nước nhỏ do thầy cô và phụ huynh tự làm. Điểm trường cũng không có nhà vệ sinh nên rất bất tiện.

Thăm lại điểm trường Mường An thuộc Trường Mầm non Xuân Nha (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) sau 2 năm khánh thành và đưa vào sử dụng. Clip: Văn Ngọc

Nâng bước học sinh đến trường

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của thầy trò các điểm trường, trong những năm qua, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp các nhà tài trợ tổ chức chương trình "Điểm trường mơ ước". Chương trình là hoạt động xây dựng mới và sửa chữa các điểm trường bị xuống cấp, giúp thầy trò vùng cao yên tâm hơn trong quá trình dạy và học.

Tháng 12/2020, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi trường mới khang trang, kiên cố cho điểm trường Mường An (Trường Mầm non Xuân Nha).

Buổi học ngày 17/4/2022 của cô trò điểm trường Mường An trong lớp học mới. Ảnh: Văn Ngọc

"Sau gần 2 năm khánh thành và đưa vào sử dụng điểm trường này, các cháu được sinh hoạt và học tập trong không gian mới, tốt và an toàn hơn, nhiều thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc học được hỗ trợ, đầu tư. Điều này góp phần tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh, để họ yên tâm đưa trẻ đến trường. Nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu để đưa chất lượng dạy và học đi lên." – Cô Mùi Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Nha bày tỏ.

Nối tiếp niềm vui, tháng 12/2021, điểm trường Áng Nghịu và các công trình phụ trợ được khánh thành, bàn giao.

"Quý Báo và nhà hảo tâm xây tặng 2 phòng học cho điểm trường Áng Nghịu đã giúp thầy cô và các em học sinh nơi đây vơi bớt đi những khó khăn, vất vả, nhất là trong những ngày trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Tôi tin rằng cơ sở vật chất được cải thiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường"- Thầy Trần Khánh Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (trái) và nhà tài trợ tặng quà cho thầy trò điểm trường Áng Nghịu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: BY



Về chương trình "Điểm trường mơ ước", nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết: "Với phương châm "Sát cánh cùng nông dân Việt", Báo NTNN/Điện tử Dân Việt luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những người dân, học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, khó khăn và những mảnh đời kém may mắn.

Những năm qua, Báo đã cùng với các nhà hảo tâm xây tặng hàng chục điểm trường trên cả nước, trong đó, 6 điểm trường tại tỉnh Sơn La. Mong rằng, những điểm trường khang trang sẽ góp phần giúp cho sự nghiệp "trồng người" tại địa phương gặt hái được nhiều thành công".

Tại tỉnh Sơn La, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ đã xây dựng điểm trường thuộc các trường: Trường Tiểu học và THCS Nà Tân (Huyện Mộc Châu) Trường Mầm non Pi Toong (Huyện Mường La) Trường Tiểu học Áng Nghịu (Huyện Mường La) Trường Mầm non Púng Khoai (Huyện Yên Châu) Trường Mầm non Hoa Mai (Huyện Yên Châu) Trường Mầm non Mường An (Huyện Vân Hồ)