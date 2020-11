Chặt hạ hơn 200 cây xanh trong KCN, lãnh đạo công ty nói "dọn dẹp để trả lại mặt bằng"

Ngày 29/11, một lãnh đạo Ban Quản lý các KCN (BQLCKCN) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang có báo cáo gửi UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo xử lý việc khai thác gỗ muồng trong KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Gỗ muồng bị cưa hạ trong KCN Hòa Phú.

Bên cạnh đó, BQLCKCN tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản đề nghị Công an TP.Buôn Ma Thuột, Hạt Kiểm lâm TP.Buôn Ma Thuột phối hợp kiểm tra, xác định cụ thể khối lượng cây xanh đã bị khai thác tại KCN Hòa Phú.



Trước đó, ngày 23/11 vừa qua, BQLCKCN tỉnh Đắk Lắk phát hiện dọc tuyến bờ rào kho ngoại quan (giáp ranh khu vực quy hoạch trồng cây xanh vui chơi giải trí - thể dục thể thao) của KCN Hòa Phú có 2 người đang dùng cưa lốc chặt hạ cây muồng đen chưa rõ mục đích.



Kết quả kiểm đếm của cơ quan chức năng xác định có hơn 200 cây muồng đen, chiều dài từ 2 - 3,5m, đường kính từ 20 - 40cm (chưa xác định được khối lượng cụ thể) trong KCN Hòa Phú đã bị chặt hạ.

Có hơn 200 cây gỗ đường kính từ 20-40cm bị chặt hạ.

Ngay sau đó, BQLCKCN đã ra văn bản yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm và yêu cầu cá nhân khai thác trái phép cây xanh trong KCN chấm dứt ngay và giữ nguyên hiện trạng để xin ý kiến xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Căn cứ luật bảo vệ môi trường, BQLCKCN tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc bảo vệ cây xanh quanh KCN Hòa Phú góp phần hạn chế các chất độc hại, các khói bụi công nghiệp nặng; ngăn cản sự di chuyển đi xa của các tác nhân gây mưa acid xung quanh khu vực KCN.

Một lãnh đạo BQLCKCN tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú là đơn vị có 100% là vốn của Nhà nước. Cây trồng là cây xanh cách ly KCN với dân cư, khu vực này có độ dốc cao để chống sạt lở. Do đó, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú không có quyền tự ý chặt phá cây.

Trả lời PV Dân Việt, ông Đa Văn Minh - Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú lại cho rằng số cây muồng nói trên là do chính ông bỏ tiền túi ra mua. Ông Minh cho biết, trước đây do khu vực này bị sạt lở, đơn vị xin kinh phí để trồng cây nhưng không được. Do đó, ông đã bỏ tiền để mua cây về trồng.

Ông Minh cũng cho rằng, giá trị số gỗ muồng này còn thấp hơn tiền công mà ông đã thuê người dân chặt. Việc ông thuê người chặt hạ số cây muồng trên chỉ là vì khu vực này nay đã ổn định (không còn sạt lở) nên dọn dẹp để trả lại mặt bằng cho KCN.