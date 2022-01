Châu Âu cảnh báo 'nóng' Putin sau khi Moscow đưa quân đến Kazakhstan

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu đưa binh sĩ đến Kazakhstan để giúp nước này lập lại ổn định. Ảnh Reuters.

Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, cũng kêu gọi kiềm chế ở tất cả các bên.

Người phát ngôn của EU cho biết: "Bạo lực phải được chấm dứt. Chúng tôi cũng kêu gọi sự kiềm chế từ tất cả các bên để giải quyết tình hình một cách hòa bình. Bây giờ rõ ràng EU đang sẵn sàng ủng hộ một cuộc đối thoại trong nước".

Tuyên bố của EU được đưa ra ngay sau khi Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới hỗ trợ lực lượng Kazakhstan dập tắt bạo loạn đã khiến nhiều người tử vong đang lan rộng khắp đất nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 6/1 dẫn lời Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan xác nhận liên minh quân sự thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) gồm các nước Nga, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan và Kazakhstan, đã thống nhất về việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình đến Kazakhstan.

Ông Pashinyan nhấn mạnh, động thái trên được tiến hành theo "thông điệp của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và cân nhắc các mối đe doạ cụ thể do sự can thiệp của nước ngoài với an ninh quốc gia, chủ quyền của Kazakhstan".

Ông cũng cho biết, lực lượng gìn giữ hoà bình CSTO chỉ được triển khai trong thời gian giới hạn, nhằm "ổn định và bình thường hoá" tình hình tại Kazakhstan.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng xác nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã được triển khai đến Cộng hòa Kazakhstan trong một thời gian nhất định để ổn định và bình thường hóa tình hình.

Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ các cơ sở quan trọng, căn cứ quân sự và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật nhằm lập lại trật tự.

Các binh sĩ Nga được vận chuyển bằng máy bay quân sự đến Kazakhstan, trong khi các đơn vị trước đó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Kazakhstan, người biểu tình đã cố gắng tràn vào chiếm các tòa nhà chính phủ vào đêm trước đó. Làn sóng biểu tình lan rộng khắp Kazakhstan, quốc gia 19 triệu dân, trong tuần này vì giá nhiên liệu gia tăng.

Hàng ngàn người tuần hành trên đường phố ở Almaty và tỉnh Mangystau, phàn nàn việc tăng giá nhiên liệu là không công bằng đối với một quốc gia xuất khẩu dầu khí như Kazakhstan. Văn phòng thị trưởng Almaty và nơi cư trú của tổng thống Kazakhstan đã bị phóng hoả.