Mỹ muốn biết lý do tại sao Kazakhstan kêu gọi Nga giúp đỡ

Lực lượng quân sự Nga đến Kazakhstan. Ảnh AFP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ tìm cách "làm rõ" về lý do tại sao Kazakhstan tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo trong bối cảnh bạo lực bùng phát trên khắp đất nước.

Nói về quyết định của Nur-Sultan trong việc kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình đồng minh, Blinken nói với CNN rằng Washington có "câu hỏi thực sự" về "tại sao họ cảm thấy buộc phải kêu gọi tổ chức mà Nga thống trị này", nhấn mạnh "chúng tôi đang yêu cầu làm rõ về điều đó."

Ông Blinken nói thêm: "Điều cấp thiết bây giờ là tất cả những việc này phải được giải quyết theo một phương thức hòa bình, tôn trọng quyền của những người đang cố gắng thể hiện tiếng nói của họ".

Trước đó, ông Blinken đã làm rõ rằng ông đang đề cập đến "những người biểu tình ôn hòa", mặc dù video về cuộc hỗn loạn đang diễn ra ở Kazakhstan đã cho thấy các cuộc biểu tình leo thang thành cướp bóc, đốt phá và các hình thức bạo lực khác.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có rất nhiều điều để nói về việc ông cảm thấy Kazakhstan nên đối xử với những kẻ bạo loạn như thế nào, nhấn mạnh: "Các nhà chức trách ở Kazakhstan nên có khả năng đối phó với những thách thức mà họ đang phải đối mặt một cách hòa bình, để đảm bảo rằng quyền của những người này những người đang biểu tình một cách hòa bình được bảo vệ, để bảo vệ các thể chế của nhà nước và luật pháp và trật tự nhưng phải làm như vậy theo cách tôn trọng quyền. "

Trước đó, ông đã cảnh báo nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ rằng "lịch sử gần đây" nên dạy họ rằng "một khi người Nga ở trong nhà của bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi". Bình luận này của ông Blinken đã gặp phải sự chỉ trích từ Moscow.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kazakhstan Yerlan Karin cho biết, bạo loạn ở Kazakhstan là một cuộc tấn công khủng bố hỗn hợp nhằm mục đích gây bất ổn và tiến hành đảo chính sau đó.

Chúng tôi đang đối mặt với một cuộc tấn công khủng bố hôn hợp nhằm vào Kazakhstan với mục đích gây bất ổn và đảo chính", ông Karin nói trên kênh truyền hình Khabar-24.

Theo ông Karin, các cơ quan an ninh Kazakhstan sẽ đưa ra lời giải đáp cuối cùng cho câu hỏi kẻ nào đứng sau các vụ tấn công đó. Ngoại trưởng Karrin cũng lưu ý rằng, đã có một âm mưu của các thế lực bên trong và bên ngoài, vì "cả công dân Kazakhstan lẫn công dân nước ngoài" đều tham gia vào âm mưu này.