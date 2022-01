Ác mộng ở Kazakhstan, vì sao Putin không thể làm ngơ?

Người dân tham gia một cuộc biểu tình ở Almaty vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ảnh AFP

Điều gì đằng sau tình trạng bất ổn bạo lực hiện nay ở Kazakhstan và tại sao sự ổn định chính trị ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ rộng lớn này lại có tầm quan trọng lớn như vậy đối với Nga?



Các sự kiện ở Kazakhstan đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, với tình hình thay đổi hàng giờ. Ban đầu, có vẻ như các cuộc biểu tình phản đối giá năng lượng tăng vọt sẽ không trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, kể từ đó, nước này đã nhờ đến sự giúp đỡ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một khối quân sự do Nga lãnh đạo, và các binh sĩ của tổ chức này đã tham gia vào các trận chiến ác liệt trên đường phố với những kẻ cướp có vũ trang.

Kazakhstan luôn được coi là một trong những quốc gia hậu Xô Viết ổn định nhất, với quá trình chuyển giao quyền lực từ tổng thống đầu tiên sang người kế nhiệm, do giới tinh hoa địa phương quản lý, ban đầu được coi là suôn sẻ và hiệu quả. Tuy nhiên, ngày nay đất nước có lẽ đang phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất kể từ khi giành được độc lập cách đây 30 năm.

RT đã phân tích những lý do đằng sau tình trạng bất ổn ở Kazakhstan.

Những hình ảnh và video về cuộc biểu tình ở Kazakhstan đã lan rộng khắp thế giới. Những người biểu tình đang tiến vào các tòa nhà công cộng, lấn át các phương tiện quân sự và tước vũ khí của binh lính. Họ đã phóng hỏa văn phòng thị trưởng ở Almaty, thành phố lớn nhất và là thủ đô thứ hai của đất nước, hiện đã trở thành tâm điểm của phong trào biểu tình.

Tuy nhiên, tình trạng bất ổn dường như chủ yếu là tự phát và không được kiểm soát. Có vẻ như chưa có nhà lãnh đạo nào đứng ra tổ chức các đám đông, cũng như chưa có đảng chính trị nào dẫn đầu phong trào biểu tình. Đơn giản là chính phủ không biết phải thương lượng với ai, trong khi những người biểu tình đang giành quyền kiểm soát nhiều tòa nhà công cộng của Kazakhstan và xông vào phá hủy các văn phòng của đảng chính trị cầm quyền Nur Otan và các kênh truyền hình quốc gia.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 2/1 ở miền tây Kazakhstan khi giá cả chi phí tăng cao. Khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được hầu hết người dân địa phương sử dụng làm nhiên liệu ô tô thay vì xăng. Chính phủ từ chối tiếp tục trợ giá và nói rõ rằng từ đó trở đi, giá LNG sẽ chỉ do thị trường kiểm soát. Và nó đã tăng gấp đôi ngay lập tức - từ 60 lên 120 tenge mỗi lít (từ 0,14 đến 0,28 USD). Chính phủ tin rằng bước này sẽ "cho phép đạt được mức giá khí cân bằng dựa trên cung và cầu" cũng như "thu hút đầu tư" cho các năng lực sản xuất mới. Các nhà chức trách cho rằng mô hình cũ đã khiến các nhà sản xuất khí liên tục thua lỗ - hoạt động kinh doanh của họ không có lãi.

Cảnh sát chống bạo động chuẩn bị chặn người biểu tình ở trung tâm Almaty, Kazakhstan, ngày 5/1/2022. Ảnh AP

Các cuộc biểu tình bùng lên ở thị trấn Zhanaozen và nhanh chóng lan sang phía tây và phía bắc đất nước. Những người biểu tình đã chặn giao thông ở các khu vực trung tâm của Kazakhstan và yêu cầu giảm giá LNG xuống mức trước đó. Thời gian đầu, các cuộc biểu tình hầu hết diễn ra trong hòa bình, không có đụng độ với cảnh sát. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi và 69 người đã bị cơ quan thực thi pháp luật giam giữ vào ngày 2 và 3/1.

Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chỉ thị cho chính phủ của ông giải quyết vấn đề giá khí đốt tăng vọt. Ngay sau đó, dịch vụ báo chí nhà nước tiết lộ rằng một cuộc điều tra đã được khởi động đối với các chủ sở hữu của các trạm xăng ở Kazakhstan và chính phủ hứa sẽ "đưa ra một loạt các biện pháp để điều chỉnh giá xăng". Họ cũng nói rằng một số chủ sở hữu địa phương đã quyết định giảm giá xăng từ 120 xuống 85-90 tenge (khoảng 0,21 USD) mỗi lít, theo yêu cầu của sắc lệnh trách nhiệm xã hội đối với các doanh nghiệp.

Nhưng điều này không đủ để xoa dịu đám đông phản đối, những người đã dùng đến những hành động thậm chí còn cực đoan hơn. Vào tối 4/1, các cuộc đụng độ bạo lực với các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt đầu ở nhiều thị trấn của Kazakhstan, kéo dài suốt đêm. Các cảnh sát đã sử dụng dùi cui, hơi cay và đạn cao su chống lại những người biểu tình, những người đã đáp trả bằng cách đốt cháy ô tô chính thức và xe chuyên dụng.

Trong nỗ lực xoa dịu những người biểu tình, Tổng thống Tokayev đã đồng ý tuân thủ một trong những yêu cầu của họ và giải tán chính phủ. Sau đó, có tin đồn rằng các cuộc bầu cử quốc hội sớm sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, lần nhượng bộ thứ hai này lại không xoa dịu được phong trào đường phố. Điều này có thể được giải thích là do việc thành lập chính phủ mới không có sự khác biệt đáng kể so với chính phủ trước đó. Alihan Smaiylov được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ mới. Trong nội các trước, ông giữ chức vụ phó thủ tướng thứ nhất.

Các nhượng bộ này chỉ khiến đám đông càng thêm tức giận. Vào ngày 5/1, đám đông biểu tình tiếp tục tấn công và phóng hỏa các tòa nhà hành chính. Đồng thời, cảnh sát thường miễn cưỡng trong việc cố gắng giải tán những người biểu tình. Một số người trong số họ thậm chí còn được nhìn thấy đang đổi bên.

Những cuộc biểu tình này khác hẳn với những cuộc biểu tình trước đây mà Kazakhstan từng chứng kiến. Phong trào quần chúng năm 2019, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực từ nhà lãnh đạo lâu năm Nursultan Nazarbayev sang Tokayev, đã bị phân tán rất nhanh và theo cách bạo lực - không giống như những gì chúng ta thấy đang diễn ra ở đất nước ngày nay. Người xem bình thường có thể có ấn tượng rằng tình hình ở Kazakhstan trở nên căng thẳng và bùng nổ trong vài ngày, và chính phủ bị tê liệt một phần.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh AFP

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phân tích Á-Âu của Nga- ông Nikita Mendkovich tin rằng lý do đằng sau những cuộc biểu tình hàng loạt này không chỉ bao gồm tình hình kinh tế khó khăn của đất nước mà còn do chính phủ nỗ lực tán dương những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Ông Mendkovich cho rằng: "Trong một hoặc hai năm qua, chúng tôi đã thấy chính phủ nỗ lực tán dương những người theo chủ nghĩa dân tộc và các nhóm thân phương Tây bằng cách đưa ra các biện pháp chống Nga. Bằng cách này, giới tinh hoa cầm quyền đã phản đối dân số nói tiếng Nga của Kazakhstan, những người ủng hộ Nga và chiếm đa số ở Kazakhstan. Kết quả là đảng cầm quyền đã mất hơn một triệu phiếu bầu tại cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 1 năm 2021. Nhưng phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của chế độ cầm quyền và cố gắng hoàn thành".

Như ông Mendkovich đã chỉ ra, hiện tại, Đảng Dân chủ Lựa chọn Kazakhstan (DVK) và Oyan, Qazaqstan (OQ), là những nhóm đối lập thân phương Tây, đang tích cực cố gắng đứng đầu các cuộc biểu tình và sử dụng chúng để thúc đẩy chương trình nghị sự của chính họ. Theo Mendkovich, đây chính là lý do tại sao việc chính phủ sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu kinh tế của người biểu tình đã không thể chấm dứt tình trạng bất ổn, mà ngược lại, dường như còn cực đoan hóa những người biểu tình và thúc đẩy họ đưa ra các yêu cầu hoàn toàn chính trị.

Roman Yuneman, một nhân vật chính trị người Nga đã sinh sống 18 năm ở Kazakhstan, đồng ý với Mendkovich rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc địa phương là cơ sở của phong trào phản đối. "Không phải những người theo chủ nghĩa tự do hay những người theo phong cách hipster đang phản đối - mà là những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người yêu nước. Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy rất nhiều người trong số họ cầm quốc kỳ và một số thậm chí đang hát quốc ca của Kazakhstan", Roman Yuneman nói. Yuneman chỉ ra rằng các cuộc biểu tình ngày hôm nay có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Kazakhstan độc lập.

Ông tin rằng các yếu tố khác đang diễn ra ở đây là cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và đại dịch Covid-19 chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. "Khi tôi rời Kazakhstan đến Nga, cuộc sống ở đó không khác bất kỳ vùng nào của Nga, có lẽ là ngoại trừ Moscow, nhưng bây giờ chất lượng cuộc sống ở đó đã thấp hơn nhiều," Yuneman kể lại. Chính phủ gần đây đã đưa ra một gói biện pháp chống đại dịch mới, và điều đó có thể khiến nhiều người có lý do để xuống đường.

Yuneman cũng bình luận về ý kiến được bày tỏ bởi một số chuyên gia, những người cho rằng có thể Tổng thống Tokayev không quá quan tâm đến việc dập tắt các cuộc biểu tình, để sử dụng chúng để loại bỏ "bố già" chính trị Nazarbayev của mình, người vẫn có ảnh hưởng to lớn trong nền chính trị của đất nước. Yuneman tin rằng không ai ở Kazakhstan, kể cả những người biểu tình, coi Tokayev và Nazarbayev là những đối thủ thực sự và rằng ngay cả khi Tokayev có thực hiện bất kỳ động thái chính thức nào chống lại cựu tổng thống, điều đó sẽ không làm cho ông đạt được bất cứ điều gì hoặc làm dịu đám đông biểu tình.

Yuneman tin rằng các cuộc biểu tình được nhen nhóm từ sự thất vọng với các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài và không phải là kết quả của một cuộc chơi quyền lực trong giới hàng đầu của đất nước. Ông tin rằng ngay cả quyết định của Tokayev để tiếp quản ghế của Nazarbayev trong Hội đồng Bảo an của đất nước trên thực tế có thể đã bị chính Nazarbayev trừng phạt, vì nó giúp ông ta không bị đổ lỗi hoặc phải chịu trách nhiệm về việc chính phủ đàn áp những người biểu tình.

Yuneman gợi ý rằng cuộc nói chuyện của Tokayev về những cải cách chính trị trong tương lai là điều quan trọng ở đây và điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu ông ấy sẽ theo dõi những tuyên bố của mình như thế nào và bằng cách nào. "Nếu Tokayev tiếp tục thách thức danh hiệu Lãnh tụ Dân tộc của Nazarbayev như một phần của những cải cách này thì rõ ràng là chúng ta đang xem xét một cuộc đảo chính ở đây, và những cuộc biểu tình này đang bị lợi dụng để thực hiện một vở kịch chính trị ngay cả khi chúng đã không được dàn dựng ngay từ đầu".

Nga đã tuyên bố công khai rằng họ coi những diễn biến hiện tại là hoạt động nội bộ của Kazakhstan và tin tưởng mạnh mẽ rằng chính phủ nước này có khả năng kiểm soát tình hình, tuy nhiên, trong trường hợp các cuộc biểu tình tiếp tục, Moscow chắc chắn sẽ quan tâm nhiều hơn đến quốc gia láng giềng của mình.

Cảnh sát chống bạo động chặn người biểu tình ở trung tâm Almaty, Kazakhstan ngày 5/1/2022

Địa chiến lược

Biên giới giữa Nga và Kazakhstan kéo dài gần 7.000 km, khiến nước này trở thành biên giới trên bộ liên tục dài nhất thế giới và là nhân tố quan trọng trong chiến lược an ninh của Moscow. Sự ổn định chính trị ở Kazakhstan có tầm quan trọng hàng đầu đối với Nga, vì sự bất ổn ở đó khiến nước này có thể đối mặt với đủ loại mối đe dọa từ phía nam do biên giới không chỉ rộng lớn mà còn trải dài chủ yếu qua các đồng bằng đồng cỏ dân cư thưa thớt và do đó, rất khó để kiểm soát.

Một nhân tố quan trọng khác là Baikonur, được Nga thuê và là nơi có Sân bay vũ trụ nổi tiếng. Cơ sở không gian khác của Nga, Vostochny, được xây dựng gần đây và chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ không người lái cho đến nay. Cho đến khi sẵn sàng thay thế đầy đủ năng lực của Baikonur, Nga sẽ cần cả Baikonur và sự ổn định chính trị ở Kazakhstan.

Sary Shagan, một phạm vi thử nghiệm quan trọng đối với an ninh của Nga, cũng nằm ở Kazakhstan. Đây là địa điểm đầu tiên và duy nhất ở Âu-Á thử nghiệm các hệ thống chống tên lửa đạn đạo (ABM). Sau khi Liên Xô sụp đổ, một số cơ sở tại Sary Shagan đã được cho Nga thuê, trong khi những cơ sở khác được chuyển giao cho Trung tâm Truyền thông và Vô tuyến điện tử Quốc gia Kazakhstan. Khả năng sử dụng địa điểm thử nghiệm này đóng một vai trò quan trọng trong khả năng phòng thủ của Nga.

Kazakhstan cũng có một cộng đồng lớn người Nga: 3,5 triệu dân tộc Nga chiếm 18,4% tổng dân số cả nước. Trong số họ có hậu duệ của người Cossacks được biết là đã sống trên lãnh thổ của Kazakhstan ngày nay ít nhất là từ thế kỷ 16 và 17. Đế quốc Nga trong quá khứ đã từng đày nhiều đối thủ chính trị tới Kazakhstan, trong khi Liên Xô sau đó đã cử một số chuyên gia giỏi nhất của mình về công nghiệp và nông nghiệp để giúp phát triển khu vực này. Sự an toàn của cộng đồng người Nga ở Kazakhstan, với bề dày lịch sử, là mối quan tâm lớn của Nga.

Chuyên gia Mendkovich nói với RT rằng Nga đã là một phần của câu chuyện xung quanh các sự kiện hiện tại ở Kazakhstan. "Khi quan hệ giữa các nước đang dần xấu đi vào năm 2020 và 2021, chính phủ đã mất dần sự ủng hộ của người dân. Các phong trào dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng và nhiều người tin rằng các nhà chức trách sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo sự ủng hộ của Moscow và do đó, đang trở nên táo bạo và háo hức chiến đấu và giành chiến thắng", ông nói.

Nhà phân tích tin rằng mức độ căng thẳng đang ở mức cao ở Kazakhstan do thực tế là chính phủ đã quá khoan dung đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc và không làm gì nhiều để giữ họ trong tầm kiểm soát, và điều này có thể thúc đẩy các cuộc biểu tình.

Mặt khác, Yuneman chỉ ra rằng "mặc dù tình hình liên quan đến toàn thể quốc gia, không có người Nga trên đường phố trong số những người biểu tình, những người này giao tiếp bằng tiếng Kazakhstan, không phải tiếng Nga". Đồng thời, Yuneman tin rằng các cuộc biểu tình khó có thể trở thành chống Nga, vì ngày nay ở Kazakhstan có nhiều xích mích với Trung Quốc hơn là với Moscow. Tuy nhiên, dù khó xảy ra nhưng một kịch bản như vậy không hoàn toàn không thể xảy ra.

Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan có tầm quan trọng đối với Nga cả về chính sách đối nội và đối ngoại của nước này. Các phương tiện truyền thông và chính trị gia Nga đã nói về sự phổ biến ngày càng tăng của các phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Kazakhstan trong suốt năm 2021. Moscow chắc chắn đang theo dõi sát những diễn biến ở đó, vì tình hình ở Kazakhstan là chìa khóa cho cả an ninh nội bộ và quốc tế của Nga và để duy trì vị thế quốc tế về không gian hậu Xô Viết.