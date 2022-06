Vụ cháu bé người Nhật chết đuối trong resort: Thế nào là vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp?

Liên quan vụ cháu bé người Nhật chết đuối trong resort ở Mũi Né, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, thế nào là vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.