Theo Variety, ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Châu Nhuận Phát mới đây đã nhận được giải thưởng Nhà làm phim Châu Á của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF). Đây là một sự vinh danh quan trọng, đưa ông vào danh sách các diễn viên Hồng Kông được ca ngợi trên toàn thế giới.

Ban tổ chức BIFF đã tôn vinh Châu Nhuận Phát vì đóng góp to lớn của ông cho nền điện ảnh nội địa và vai trò quan trọng trong việc đưa thể loại phim xã hội đen Hồng Kông lên tầm quốc tế.

Giải thưởng Nhà làm phim Châu Á của năm được trao cho những người hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật nhất cho sự phát triển của ngành điện ảnh châu Á. Châu Nhuận Phát được ca ngợi vì đã định hình kỷ nguyên vàng của điện ảnh Hồng Kông và củng cố vị trí của mình như một ngôi sao quốc tế trong thể loại "phim noir Hồng Kông".

Châu Nhuận Phát được LHP Busan vinh danh vì phát triển dòng phim "xã hội đen"

Châu Nhuận Phát được vinh danh nhờ các thành tựu ông đạt được trong suốt sự nghiệp điện ảnh. Ảnh: IT.

Châu Nhuận Phát được khen ngợi bởi sự đa tài trong diễn xuất, từ hành động đến chính kịch, hài kịch và cổ trang. Ông đã xuất hiện trong khoảng 100 bộ phim, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như: "The Story of Woo Vie" (1981); "All About Ah-Long" (1989); "God of Gamblers" (1989); "Once a Thief" (1991); "Lời nguyền hoa vàng" (2006); " Let the Bullets Fly" (2010) và "Project Gutenberg" (2018).

Châu Nhuận Phát đã giành ba giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và hai giải thưởng tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã.

Liên hoan phim Busan cũng sẽ tôn vinh Châu Nhuận Phát bằng cách giới thiệu ba tác phẩm nổi tiếng của ông, bao gồm "A Better Tomorrow" (1986) và "Ngọa hổ tàng long" (2000), bộ phim đã giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất năm 2001, cùng với bộ phim mới nhất của ông trong năm nay mang tên "One More Chance".

Liên hoan phim Busan, thường được gọi là "Cannes của Châu Á", là một sự kiện nổi tiếng quốc tế nhằm giới thiệu những tài năng hàng đầu của điện ảnh châu Á. Được thành lập vào năm 1996 tại thành phố Busan của Hàn Quốc, lịch sử của liên hoan phim phản ánh lịch sử phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại Hàn Quốc.

Châu Nhuận Phát trong "Ngọa hổ tàng long". Clip: YouTube Scene City.

Châu Nhuận Phát là diễn viên Hồng Kông thứ hai nhận được giải Nhà làm phim Châu Á của năm sau Lương Triều Vỹ. Nam diễn viên "Vô Gian Đạo" đã thu hút sự chú ý toàn thế giới khi trở thành người Trung Quốc đầu tiên giành giải Sư tử Vàng danh giá cho Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice tuần trước.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông Kevin Yeung Yun-hung đã chúc mừng Châu Nhuận Phát: "Với kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình, Châu Nhuận Phát thể hiện nhiều tiết mục đa dạng và mang lại sức sống cho nhiều nhân vật kinh điển. Anh đã tạo dựng được tên tuổi ở Hồng Kông và thậm chí trên toàn thế giới trước khi thành công khi đến với Hollywood và tạo dựng được vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu”.

Kevin Yeung Yun-hung cũng nêu rõ cam kết của Chính phủ và Hội đồng Phát triển Điện ảnh trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh Hồng Kông.

Châu Nhuận Phát sẽ trực tiếp nhận giải thưởng trong tháng tới tại Liên hoan phim Busan. Liên hoan kéo dài 10 ngày và sẽ trình chiếu 209 bộ phim từ 69 quốc gia, trong đó có 80 bộ phim mới ra mắt thế giới.