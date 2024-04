Cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà ở An Giang

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024, thời tiết tại An Giang nắng nóng đến 37oC.

Cụ thể, chiều 30/3, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 36ºC, độ ẩm thấp nhất là 56%; ngày 31/3, khu vực các huyện: Tri Tôn, Châu Phú, An Phú, TX.Tịnh Biên, TX.Tân Châu, TP.Châu Đốc có nhiệt độ cao nhất từ 35,5 - 37oC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 60%; khu vực các huyện: Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới, TP. Long Xuyên có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36,5oC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55 - 65%.

Ngày 1/4, khu vực các huyện: Tri Tôn, Châu Phú, An Phú, TX.Tịnh Biên, TX.Tân Châu, TP.Châu Đốc có nhiệt độ cao nhất từ 35,5 - 37oC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 60%; khu vực các huyện: Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới, TP.Long Xuyên có nhiệt độ cao nhất từ 35,5 - 36,5oC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 60%.

Nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực tỉnh An Giang trong 3 - 5 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư vì nhu cầu sử dụng điện tăng; khả năng xảy ra cháy rừng ở khu vực huyện Tri Tôn và TX.Tịnh Biên.