Cháy nhà trong đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Theo Công an huyện Việt Yên cho biết, khoảng 2h17’ ngày 22/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc tại xóm 5, thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh do bà Tống Thị My (29 tuổi, ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên) làm chủ cơ sở. Tổng diện tích cháy khoảng 480m2, gồm nhà ở 200m2, kho chứa vải 240m2, còn lại là sân và nơi để xe.

Kho hàng bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Công an huyện Việt Yên)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã huy động lực lượng phối hợp cùng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 4h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Bên trong căn nhà bị cháy. (Ảnh: Công an huyện Việt Yên)

Hậu quả, vụ cháy khiến ông Tống Văn Lân (58 tuổi), chị Tống Thị Tuyền (34 tuổi, con gái ông Lân) và cháu Nguyễn Quỳnh Anh (3 tuổi, con gái chị Tuyền) tử vong.

Vụ cháy cũng thiêu rụi 1 xe ô tô tải, 3 xe máy và toàn bộ số hoàng hóa vải vụn trong nhà.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.