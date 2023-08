Ngày 25/8, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về việc bắt giữ vụ vận chuyển hơn 4,5 tấn lâm sản trái phép trị giá khoảng hơn 10 tỷ đồng. Lô hàng gồm hơn 2 tấn gỗ (nghi gỗ trắc) và hơn 2,5 tấn vảy động vật (nghi vảy tê tê).



Cơ quan điều tra kiểm đếm tang vật. Ảnh: M.K

Theo đó, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành dừng kiểm tra phương tiện xe ô tô BKS 37H-020.47 kéo rơ moóc 38R-013.65 tại khu vực đường tỉnh lộ 542C, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Phạm Đình Hiếu và Lê Văn Sáng tại cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.K

Người điều khiển xe ô tô trên là Lê Văn Sáng (SN 1986, trú tại xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Đi cùng trên xe có Phạm Đình Hiếu, (SN 2004, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Vảy động vật, nghi là vảy tê tê được phát hiện trong hầm bí mật. Ảnh: M.K

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện dưới thùng rơ moóc có hầm tự chế được ngụy trang bằng các tấm kim loại. Bên trong hầm tự chế có chứa 29 khúc gỗ (nghi gỗ trắc) có tổng trọng lượng hơn 2 tấn. và 63 bao tải chứa vảy động vật (nghi vảy tê tê) có tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn. Tổng trị giá lô hàng trên khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Hầm bí mật chứa nhiều gỗ quý và vảy động vật. Ảnh: M.K

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Sáng và Phạm Đình Hiếu không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số gỗ và số bao tải trên. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lô hàng trên là gỗ trắc và vảy tê tê được Sáng và Hiếu vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đang trên đường vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án.