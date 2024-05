Chelsea lên kế hoạch "kích nổ" 4 bom tấn trong Hè 2024

Chelsea sẵn sàng tậu thêm 4 tân binh

Ở mùa giải 2023/24, Todd Boehly đã chi ra tổng số tiền hơn 407 triệu bảng nhằm giúp Chelsea mua sắm cầu thủ. Thế nhưng, "The Blues" không giành được danh hiệu nào và chỉ đứng vị trí thứ 6 với 63 điểm sau 38 trận tại Premier League, kém đội đứng thứ 4 là Aston Villa 5 điểm. Thành tích tệ hại này khiến họ phải thi đấu ở Europa Conference League 2024/25.

Sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn, ông chủ Todd Boehly đã quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino. Mới đây, Chelsea đã đạt được thoả thuận về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với HLV Enzo Maresca, người vừa giúp Leicester City giành vé lên chơi ở Premier League 2024/25.

Trafford, Osimhen và Adarabioyo (từ trái sang) đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Todd Boehly sẵn sàng đầu tư tiền mạnh tay nhằm giúp Chelsea bổ sung thêm 1 thủ môn, 1 trung vệ, 1 hậu vệ cánh trái và 1 tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng Hè 2024.

Do cả Djordje Petrovic và Robert Sanchez đều không có khả năng xử lý bóng bằng chân tốt nên Chelsea muốn chiêu mộ thủ môn James Trafford, người trưởng thành từ lò đào tạo của Man City. Do Burnley đã bị rớt hạng nên khả năng thành công của "The Blues" trong thương vụ này là rất lớn.

Ở vị trí trung vệ, Tosin Adarabioyo là mục tiêu được Chelsea để mắt đến. Ngày 30/6 tới, cầu thủ 26 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với Fulham. Điều đó giúp đội bóng thành London có thể chiêu mộ anh mà không tốn phí chuyển nhượng.

Hiện tại, tờ The Sun không hé lộ danh tính hậu vệ cánh trái được Chelsea để mắt tới. Cái tên mà Todd Boehly muốn bổ sung cho hàng công đội chủ sân Stamford Bridge là Victor Osimhen, cây săn bàn xuất sắc bậc nhất châu Âu trong mấy năm gần đây.

Victor Osimhen cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, Paris Saint-Germain. Ngôi sao người Nigeria sẵn sàng chia tay Napoli trong Hè 2024 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Thế nhưng, nếu muốn thành công trong thương vụ này, Chelsea cần phải bỏ ra số tiền lên tới 113 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho ngôi sao 25 tuổi.

Do lo ngại về khả năng vi phạm Luật công bằng tài chính nên Chelsea sẽ buộc phải bán đi những "người thừa" như tiền vệ trung tâm Conor Gallagher, tiền đạo Armando Broja, Romelu Lukaku, hậu vệ cánh trái Ian Maatsen và trung vệ Trevoh Chalobah trước ngày 30/6.