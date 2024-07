Chém chết bạn vì đòi nợ lúc đang nhậu

Sáng 16/7, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Nhựt Quân (SN 2005, trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 19 năm tù về tội "Giết người".

Ngô Nhựt Quân (đứng) tại phiên toà. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 19/3, trong lúc Quân cùng Võ Minh Thuận và nhóm bạn uống bia tại nhà của Thuận (thuộc ấp Phú Hạ 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), thì Nguyễn Văn Ba Đô (SN 2006, bạn của Quân) nhắn tin cho Quân đòi 2 triệu đồng. Quân nhắn tin trả lời chỉ thiếu Đô 800.000 đồng nên 2 bên xảy ra cự cãi.



Đến 0 giờ ngày 20/3, sau khi nhậu xong, Quân nhớ lại việc Đô đòi tiền và thách thức đánh nhau, tức giận Quân lấy 1 cây dao tự chế dài 76cm trong quán nước giải khát của Thuận, rồi điều khiển xe mô tô đi tìm chém Đô.

TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Nhựt Quân 19 năm tù về tội "Giết người". Ảnh: Tiến Tầm

Khi đến khu vực khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, Quân thấy Đô đang chơi game cùng nhóm bạn, Quân kêu Đô ra đường nói chuyện thì Đô chạy đi lấy 1 cây dao tự chế (dài 51cm) đến chém nhau với Quân.

Lúc này, Quân cầm dao tự chế chém 2 nhát vào người Đô, Đô đưa dao lên đỡ nên không trúng vào người. Quân tiếp tục chém về phía Đô thì lưỡi dao văng ra khỏi cán dao trúng vào ngực của Đô, Đô cầm dao rượt chém Quân, Quân ném bỏ cán dao tại hiện trường rồi bỏ chạy.

Khi Đô rượt Quân khoảng 30m thì gục ngã xuống đường được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện Chợ Mới cấp cứu nhưng Đô đã chết. Cùng ngày, Quân đến Công an thị trấn Chợ Mới đầu thú. Ngày 22/3, Quân bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên toà, ngoài bản án 19 năm tù, HĐXX còn buộc Quân có trách nhiệm bồi thường số tiền 225 triệu đồng cho gia đình bị hại.