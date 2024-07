TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết người nghi do ghen tuông; phá thêm đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ

Án mạng nghi do ghen tuông tại phòng trọ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ nghi phạm Lê Trường Hận (25 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghi do ghen tuông tại phòng trọ. Nguồn: VOV

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm và những người liên quan, Lê Trường Hận quen chị Đ.T.O. (SN 2001, tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) khoảng 2 tháng trước. Tối 13/7, Lê Trường Hận thuê xe đi theo định vị mà chị O. gửi qua Zalo từ tỉnh Long An đến phòng trọ tại tỉnh Bình Dương để nhậu.

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, Hận và chị O. ở lại phòng trọ, đóng cửa nói chuyện. Trong lúc hai người đang ở trong phòng trọ, anh L.V.L. (SN 1996, quê tỉnh Lâm Đồng; chồng của chị O.) đi làm về.

Con dao nghi phạm gây án. Nguồn: Tiền Phong

Do nghi ngờ vợ và Hận có quan hệ mờ ám nên anh L. ghen tuông, dẫn đến xô xát. Bị anh L. đánh, Hận bỏ chạy vào phòng trọ lấy con dao đâm vào vùng cổ của anh L.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Riêng Hận sau khi gây án đã bị 2 người bạn của nạn nhân chạy đến bắt giữ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Lê Trường Hận. Nguồn: Tiền Phong

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Thuận An khẩn trương đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguồn tin cho hay, đối tượng Lê Trường Hận vừa ra tù vào tháng 3/2024 về tội “Cướp tài sản”.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng vừa bị Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đường khai nhận trước cơ quan điều tra. Nguồn: CAND

Theo Công an TP.Hạ Long, 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lớn này gồm: Cao Đức Quý, SN 1971, trú tại xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; Nguyễn Tiến Đường, NS 1985 và Nguyễn Quốc Việt, SN 1975, Vũ Văn Nam, SN 1986, đều trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long; Lê Đức Hiệp, SN 1986, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi bắt đầu diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2024) và cúp vô địch Nam Mỹ (Copa America 2024), Cao Đức Quý đã liên hệ với một số người quen qua mạng internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master đăng nhập trên website https:/hira88.com.

Khi có tài khoản, Quý cấp cho Nguyễn Tiến Đường 1 tài khoản đại lý Agent với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng. Sau đó, Đường tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản Member giao cho Vũ Quốc Việt, Vũ Văn Nam và Lê Đức Hiệp để mọi người cùng chơi.





Vũ Đức Quý khai nhận cấp cho Nguyễn Tiến Đường 1 tài khoản đại lý Agent với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng. Nguồn: CAND

Đường khai nhận thêm, tỉ lệ ăn chia giữa các thành viên trên nhóm ví dụ 1 triệu đồng thắng thua thì Đường được 500 nghìn đồng. Hình thức chơi quy đổi 1 điểm ảo trên máy tương đương với 100 nghìn đồng, trận lớn nhất khoảng 100 đến 120 điểm.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 5/7, Công an TP.Hạ Long đã tổ chức phá án, bắt giữ 5 đối tượng trên. Cơ quan công an cũng đã trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, qua đó xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch qua lại với số tiền trên 1 trăm tỷ đồng.

Theo thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng Công an TP.Hạ Long, ngay từ đầu năm, Công an TP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, đặc biệt Đội Cảnh sát hình sự tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đến thời điểm này, Công an TP.Hạ Long đã bắt giữ và xử lý trên 11 vụ và trên 50 đối tượng.

Khi đến giải bóng đá Châu Âu và giải bóng đá Nam Mỹ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo đợt cao điểm tấn công tội phạm cá độ bóng đá trên mạng Internet. Công an TP.Hạ Long đã xác lập chuyên án và phá án thành công, bắt giữ 5 đối tượng. Ban đầu xác định các đối tượng này giao dịch trên mạng Internet bằng các điểm ảo và quy đổi ra tiền thật là khoảng 150 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan công an đã tạm giữ 3 xe ô tô và 5 điện thoại di động các loại. Hiện vụ án đang được Công an TP.Hạ Long tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3 mẹ con tử vong trong ngôi nhà bị cháy trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 23h tối 13/7, người dân sống tại hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM nghe nhiều tiếng nổ lớn.

Hiện trường tan hoang ngôi nhà tại hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp sau khi cháy. Ảnh: Chinh Hoàng

Đến kiểm tra, họ phát hiện ngôi nhà một trệt, một lầu nằm trong hẻm bốc cháy. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành do đám cháy quá lớn.



Tiếp nhận tin báo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Gò Vấp điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Theo cảnh sát, họ đã phát hiện đưa ra ngoài ba thi thể gồm một người phụ nữ hơn 90 tuổi, hai người còn lại gồm một người đàn ông và một phụ nữ trung niên.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thông tin từ Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vụ tai nạn làm 2 người chết, 12 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo đó, sáng 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã tới bệnh viện nơi tài xế Trần Ngọc Thế đang điều trị để lấy lời khai, củng cố các tình tiết liên quan đến tai nạn. Sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan công an đã khởi tố vụ án.

Cơ quan công an xác định, khoảng 9h ngày 11/7, anh Đặng Quốc Hoàng (SN 1983, quê ở Hà Tĩnh) điều khiển ô tô bán tải BKS 38C-195.83 chở theo ông Lê Ngọc Hùng (SN 1958, quê ở Nghệ An) và anh Trịnh Tuấn Anh (SN 1990, quê ở Thanh Hóa) di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội – Hải Phòng.



Khi tới Km49+400, đoạn qua địa phận thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc), xe bán tải gặp chướng ngại vật đã khựng lại. Lúc đó ô tô khách mang BKS 15F-006.78 do anh Quách Văn Lâm (SN 1989, quê ở Hòa Bình) điều khiển, chở theo 11 người đi tới và đâm vào đuôi xe bán tải.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong, 12 người bị thương. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo cơ quan chức năng, đây là va chạm nhẹ. Sau đó, 2 ô tô dừng trên làn đường có tốc độ tối đa 120km/h. Anh Đặng Quốc Hoàng và anh Trịnh Tuấn Anh (cùng trên ô tô 38C-195.83) xuống tranh cãi với tài xế xe khách là Quách Văn Lâm ngay trước đầu ô tô khách 15F-006.78. Thời gian tranh cãi khoảng 5 phút.

Trong lúc 3 người tranh cãi, ô tô 7 chỗ BKS 30K-757.00 do anh Trần Ngọc Thế (SN 1996, quê ở Thái Bình) điều khiển di chuyển cùng chiều đâm vào phía sau xe khách 15F-006.78, đẩy ô tô này đâm trúng anh Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm dẫn đến cả hai tử vong tại chỗ.

Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Ảnh: CTV

Trước đó, theo Báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã làm 2 người chết, 12 người bị thương, 3 người không bị thương tích gì, còn các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong mức 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương mức 2 triệu đồng.

Vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe khách 16 chỗ ở Hà Giang: Quyết định dừng tìm kiếm nạn nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Trần Mạnh Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết, sáng 14/7, lực lượng chức năng đã quyết định dừng công tác tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29E 024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng xảy ra rạng sáng 13/7 tại km10+950 (thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê).

Theo ông Tuyên, qua điều tra, xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã hoàn tất công tác rà soát số lượng người trên xe khách gặp nạn, qua đó xác định có một hành khách trên xe khách 16 chỗ đã xuống xe dọc đường thuộc địa phận thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, trước khi đến chỗ sạt lở khoảng 5km và về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng đã quyết định dừng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá vùi lấp ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29E 024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng xảy ra rạng sáng 13/7 tại km10+950 (thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê). Ảnh: Quân Nguyễn

Sau khi xác minh cụ thể và khớp với số liệu của camera hành trình, lực lượng chức năng xác định vụ sạt lở đất chính thức ghi nhận 11 người tử vong và 4 người bị thương. Trong 11 người tử vong có 4 người quê Tuyên Quang, 3 người quê Cao Bằng, 1 người ở Lai Châu, 1 người ở Hòa Bình và 2 người quê Hà Giang.

Từ đó, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác định tổng số người trên xe khách và người dân bị nạn trong vụ sạt lở đất tại km10+950 (thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê) là 15 người.

"Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang tập trung công tác khắc phục hậu quả, khẩn trương triển khai nhân lực, máy móc san gạt khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường để tạm thông tuyến Quốc lộ 34 trong ngày 14/7", ông Tuyên nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại hiện trường. Ảnh: BHG

Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở sáng 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 34, thuộc khu vực thôn Tả Mò, xã Yên Định (Bắc Mê).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã nghe báo cáo của các lực lượng, đã chỉ đạo kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân. Qua đó, ông Sơn đề nghị các ngành, địa phương nâng cao cảnh giác, thường xuyên ứng trực, theo dõi thời tiết, khí hậu, có cảnh báo tại các nơi có nguy cơ sạt lở; tổ chức huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó kịp thời.

Liên quan đến vụ sạt lở, trao đổi với phóng viên, thượng tá Phan Minh Học - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, anh vẫn chưa hết ám ảnh bởi vụ sạt lở đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người.

Thượng tá Học kể, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15km. Lúc 4 giờ 15 ngày 13/7, đơn vị nhận được thông báo về vụ sạt lở tại huyện Bắc Mê. Sau 10 phút, xe chỉ huy và ô tô chở 20 chiến sĩ PCCC&CNCH tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tá Phan Minh Học - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang.

"Ban đầu chúng tôi nghĩ chiếc xe khách bị lăn xuống vực. Anh em chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ trên xe như dây, máy cắt, các loại kẹp, kìm... nhưng khi đến nơi thì hiện trường lại khác. Lúc đó tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ lên đến hàng trăm, hàng nghìn mét khối chia cắt Quốc lộ 34", thượng tá Học kể.

Cũng theo Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Giang, khi tiếp cận hiện trường, anh cùng đồng đội rất lo lắng và chỉ mong có người còn sống.

"Lúc ấy anh em nghĩ rằng chỉ cần các nạn nhân còn thở, còn hy vọng là anh em sẽ cố hết sức để cứu người", thượng tá Học nói thêm.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, anh Học cùng đồng đội phát hiện một nam thanh niên thò tay và chân ra từ đống đất sạt lở, cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10m. Lúc này, mọi người lao đến dùng cuốc, xẻng đào bới để cứu người.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi sức khỏe nạn nhân và kiểm tra công tác điều trị cho các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: BHG

"Khi tiếp cận, chúng tôi phát hiện nam thanh niên đó bị đất vùi nửa chân, thân người nằm chếch bên bờ vực. Nam thanh niên này sau đó được xác định là Vừ Mí Sính và vẫn còn sống. Ngay sau lưng Sính là một người khác bị đá đè lên người đã tử vong. Sau khoảng 10 phút, Vừ Mí Sính được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Lúc đó, khi cả đội cứu được nạn nhân còn sống, chúng tôi càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn, tìm kiếm những nạn nhân khác", thượng tá Học chia sẻ.

Theo thượng tá Học, trong quá trình tìm kiếm lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí các nạn nhân vì họ nằm rải rác. Thậm chí, chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ tìm vị trí nạn nhân bị mắc kẹt.

Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường, 4 người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Cũng theo Thượng tá Học, khi anh đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên ô tô Innova có 7 người đi ăn cưới về đến xã Yên Định, thấy xe khách gặp nạn, có vài người trên ô tô này xuống hỗ trợ cũng bị đất đá vùi lấp.

"Vụ sạt lở này thương tâm quá. Rời hiện trường tôi vẫn ám ảnh bởi những nạn nhân không may tử nạn ở nơi này. Trong số các nạn nhân, có em bé còn quá nhỏ", thượng tá Học nói.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá vùi lấp ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29E 024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng xảy ra rạng sáng 13/7 tại km10+950 (thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê).

Trước đó, vào đêm 12/7 đến rạng sáng 13/7, trên địa bàn huyện Bắc Mê (Hà Giang) có mưa lớn, khiến sạt lở đất đá với khối lượng lớn, ước khoảng 2.000m3.

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 13/7, xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng qua điểm sạt lở, khiến xe không thể vượt qua vũng lầy trên đường; do đó mọi người trên xe xuống hỗ trợ để đẩy xe.

Thời điểm đó, cũng có một số người đi xe máy và xe ô tô Innova ở phía sau cũng lên hỗ trợ đẩy xe khách. Ngay sau đó hàng nghìn mét khối đất từ trên đồi sạt lở xuống vùi lấp nhiều người và phương tiện gây ra thảm cảnh khiến 11 người thiệt mạng.

Theo các bác sĩ trực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, qua thăm khám và hội chẩn cho thấy, cơ bản sức khỏe 4 bệnh nhân bị thương ổn định, không có tổn thương nặng. Sau 1 ngày điều trị, sức khỏe các bệnh nhân có tiến triển tốt. Hiện cả 4 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu. Trong đó có một bệnh nhân nhi bị tổn thương vùng bụng và 1 nam bệnh nhân bị gãy xương đùi được theo dõi đặc biệt.