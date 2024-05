Top 10 thí sinh sáng giá nhất Mr World Vietnam 2024: “Hot boy Bolero” từng được Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi gây chú ý

Á quân The Face Vietnam 2023 dự thi Mr World Vietnam 2024

Mới đây, BTC Mr World Vietnam xác nhận với PV Dân Việt rằng, Võ Minh Toại - Á quân The Face Vietnam 2023 ghi danh tại cuộc thi này. Trước khi dự thi Mr World Vietnam 2024, Võ Minh Toại là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc. Chàng trai đến từ Bình Định từng đạt ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2023 và là thí sinh nam duy nhất lọt vào chung kết cuộc thi này. Thời điểm giành giải Á quân The Face Vietnam 2023, Minh Toại gây ấn tượng bởi ngoại hình nam tính, săn chắc cùng gương mặt điển trai.

Được biết, Võ Minh Toại (sinh năm 1998) đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính quốc tế trường Đại học Ngoại thương. Minh Toại có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh hơn 3 năm khi sở hữu tấm bằng IELTS 7.5 và chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL. Nhờ đó, Võ Minh Toại được nhiều người ưu ái gọi với các biệt danh: “Nam vương Ngoại thương”; “Hot boy IELTS 7.5”; “Thầy giáo tiếng Anh”... trước khi dấn thân vào con đường người mẫu.

Võ Minh Toại được nhiều người nhận xét là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Mr World Vietnam 2024.

Chia sẻ về quyết định dự thi Mr World Vietnam 2024, thí sinh Võ Minh Toại cho hay: “Trong khoảng thời gian gần 1 năm với vai trò người mẫu, tôi vẫn có cảm giác chưa trọn vẹn với đam mê của mình. Đó là lúc tôi nhận ra rằng sẽ thật sự là thiếu sót, là chưa đủ đầy nếu không lan tỏa nhiều giá trị tích cực, làm những việc ý nghĩa và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Vì vậy tôi quyết định dự thi Mr World Vietnam 2024. Chắc chắn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trau dồi bản thân, tiếp tục theo đuổi đam mê để tạo ra nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng”.



"Hot boy Bolero" từng được Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi gây chú ý tại Mr World Vietnam 2024

Thí sinh Trương Thanh Thắng (sinh năm 2000) được nhiều người biết đến với vai trò ca sĩ. Anh chàng gốc An Giang từng tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, trong đó có chương trình “Tuyệt đỉnh song ca" 2023 khi Thắng đạt giải Ba chung cuộc.

Nhờ vẻ ngoài điển trai, lãng tử, chàng trai sinh năm 2000 được khán giả ưu ái gọi là “Hot boy Bolero”. Trương Thanh Thắng từng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khen sở hữu giọng ca sang, sáng, cảm âm tốt và có chất nghệ sĩ khi tham gia chương trình âm nhạc về Bolero.

Thanh Thắng cho biết, từ nhỏ anh đã có sở thích với ca hát và chính đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê này.

Ngoài thí sinh Võ Minh Toại, Trương Thanh Thắng, nhiều thí sinh tham gia "đường đua" Mr World Vietnam 2024.



Phạm Tuấn Ngọc - Học trò Kỳ Duyên và Minh Triệu bất ngờ thi Mr World Vietnam 2024

Thí sinh Phạm Tuấn Ngọc (sinh năm 1999) tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân - ngôi trường Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà từng theo học.

Phạm Tuấn Ngọc hai lần đạt danh hiệu Nam vương, cụ thể là Nam vương Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 và Mr Gương mặt sinh viên 2019. Ngoài ra, học trò Minh Triệu - Kỳ Duyên còn nhận giấy khen Đoàn viên xuất sắc, sinh viên tiêu biểu Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và được vinh danh là một trong 10 sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2019.

Phạm Tuấn Ngọc hé lộ lý do thi Mr World Vietnam 2024.

Ngoài gương mặt được cộng đồng mạng khen điển trai, vóc dáng cao ráo, nụ cười thu hút, Phạm Tuấn Ngọc được nhận xét “văn võ song toàn” khi giỏi võ, múa đao, kiếm, côn… có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như đàn tranh, guitar, sáo và trống.

Chia sẻ với về quyết định tham gia cuộc thi Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc cho biết: “Tôi luôn mong muốn mang lại những điều tích cực cho cộng đồng, đại diện cho thế hệ trẻ của Việt Nam tri thức, năng động, nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước”.

Trần Hoàng Sơn thi Mr World Vietnam 2024 để tạo dấu ấn, lưu giữ kỷ niệm đẹp

Trần Hoàng Sơn (sinh năm 2004) sở hữu ngoại hình điển trai. Anh là Nam vương Nét đẹp sinh viên khoa Du lịch - Đại học Văn hóa TP.HCM 2023. Nhờ chiều cao nổi bật, Hoàng Sơn cũng đã thử sức tại các sàn diễn thời trang lớn, nhỏ trước khi ghi danh tại Mr World Vietnam 2024. Chàng trai gốc Cần Thơ là học sinh giỏi 12 năm liền và thường xuyên được nhận học bổng. Ngoài tinh thần hiếu học, Hoàng Sơn còn yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng chuyền khi đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải ba Vô địch bóng chuyền thành phố Cần Thơ 2022; Vô địch bóng chuyền 4x4 vinwonder Phú Quốc mở rộng 2022; Vô địch huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 2023...

Trước khi thi Mr World Vietnam 2024, Trần Hoàng Sơn từng là Nam vương Nét đẹp sinh viên khoa Du lịch - Đại học Văn hóa TP.HCM 2023.

“Tôi quan niệm con người ta sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu chân trên mặt đất và lưu dấu ấn trong trái tim người khác. Vì thế, tôi quyết định tham gia dự thi Mr World Vietnam 2024 để tạo dấu ấn và lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình”, Trần Hoàng Sơn bày tỏ.

Cơ hội nào cho Nguyễn Dương - Nam vương Đại học Thủy Lợi tại Mr World Vietnam 2024?

Đại diện đến từ Tiền Giang là Nguyễn Dương (sinh năm 2001) sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai cuốn hút. Theo BTC Mr World Vietnam cho biết, Nguyễn Dương là Nam vương Đại học Thủy Lợi và từng đoạt giải Quán quân Thanh lịch Bình Dương 2022. Về thể thao, Nguyễn Dương từng đoạt Huy chương đồng môn bóng chuyền Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016.

“Tôi muốn học hỏi và trau dồi kiến thức, tìm cho mình những thử thách và vượt qua nó để hoàn thiện bản thân, đồng thời lan tỏa những nét đẹp truyền thống của quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước”, Nguyễn Dương chia sẻ.

Cơ hội nào cho Nguyễn Dương - Nam vương Đại học Thủy Lợi tại Mr World Vietnam 2024? (Ảnh: BTC)

Mr World Vietnam 2024: Thí sinh Nguyễn Hoàng Nghĩa có thành tích "khủng"

Nam vương Đại học Đại học Tôn Đức Thắng 2019 cũng ghi danh tại sân chơi này là Nguyễn Hoàng Nghĩa sinh năm 1999 đến từ Đắk Lắk. Anh gặt hái nhiều thành tích khi tham gia tranh tài tại nhiều cuộc thi như: Mr. Áo dài Nét đẹp sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng 2019; Mr. Phong cách Nét đẹp sinh viên TP.HCM 2017; Quán quân Đoàn viên thanh lịch Đại học Tôn Đức Thắng 2018; Top 5 Nét đẹp sinh viên TP.HCM 2017. Hoàng Nghĩa đã tốt nghiệp Kỹ sư tại trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, nơi mà cà phê đã gắn liền với tuổi thơ và nuôi tôi ăn học. Tôi đến với cuộc thi Mr World Vietnam 2024 với tâm thế tự tin, bản lĩnh, vượt qua được sự rụt rè của bản thân và tham gia nhiều dự án giúp ích cho xã hội”, Hoàng Nghĩa chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Nghĩa là Nam vương Đại học Đại học Tôn Đức Thắng 2019.

Nguyễn Viết Hùng gây chú ý nhờ thành tích học tập đáng nể

Nguyễn Viết Hùng (sinh năm 1998) là Nam vương Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông Lâm TP.HCM. Chàng trai gốc Quảng Trị đạt nhiều thành tích nổi bật như: Top 16 Mister Idol Việt Nam 2023; Giải nhất thi viết cuộc thi Nông lâm trong tôi; Giải 3 cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền pháp luật; Giải 3 Học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Sinh năm 2015.

Ngoài những thành tích học tập đáng nể, Nguyễn Việt Hùng cũng sở hữu các danh hiệu như: Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; Phó Bí thư đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm; Đoàn viên Tiêu biểu; Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác; Sinh viên 5 Tốt; Sinh viên ưu tú; Cán bộ Đoàn tiêu biểu...

Trước khi tham gia "đường đua" Mr World Vietnam 2024, Nguyễn Viết Hùng gây chú ý nhờ thành tích học tập đáng nể. (Ảnh: BTC)



Thí sinh Bùi Công Danh: "Bạn đi bộ cũng được miễn là bạn không bỏ cuộc"

Thí sinh Bùi Công Danh được sinh ra từ vùng quê nghèo Bình Thuận trong gia đình làm nông. Từ nhỏ, Bùi Công Danh đã tự lập để phụ giúp gia đình. Chàng trai 27 tuổi luôn mang trong mình hoài bão lớn để vượt qua những khó khăn và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn. Bùi Công Danh quan niệm rằng: “Bạn đi bộ cũng được miễn là bạn không bỏ cuộc”.

Bùi Công Danh hiện tốt nghiệp kỹ sư kỹ thuật cơ khí hiện đang là CEO về ngành thẩm mỹ.

Thí sinh Ngô Trung Nguyên ghi danh tại Mr World Vietnam 2024



Trong loạt hồ sơ đăng ký dự thi Mr World Vietnam 2024, Ngô Trung Nguyên khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngỡ ngàng khi là thí sinh từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Trinh sát an ninh - Đại học An ninh Nhân dân.

Thí sinh Ngô Trung Nguyên, sinh năm 1997 đến từ Vĩnh Long.

Chia sẻ thêm về quyết định tham gia cuộc thi Mr World Vietnam 2024, Ngô Trung Nguyên cho biết, anh muốn bản thân có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực mới, học thêm những kiến thức và kỹ năng mới.

Thí sinh Lâm Tuấn Anh: "Mr World Vietnam 2024 là cơ hội và là thử thách..."

Lâm Tuấn Anh sinh năm 1999 đến từ huyện Củ Chi, TP.HCM. Tuấn Anh tốt nghiệp ngành Quản lý Văn hóa trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Chàng trai 25 tuổi lại đang theo đuổi một ngành nghề khác là Người dẫn chương trình.

Lâm Tuấn Anh sở hữu bảng thành tích nổi bật trong sự nghiệp phát triển nghề MC của mình: Á Quân người dẫn chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, Giải Triển vọng Người dẫn chương trình Đại dương xanh năm 2019, Top 10 Người dẫn chương trình The Mic 2021... (Ảnh: BTC)

Thí sinh Lâm Tuấn Anh: "Mr World Vietnam 2024 là cơ hội và là thử thách..." (Ảnh: BTC)

Dấn thân vào con đường nghệ thuật từ năm 19 tuổi, Lâm Tuấn Anh sở hữu bảng thành tích nổi bật trong sự nghiệp phát triển nghề MC của mình: Á Quân người dẫn chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, Giải Triển vọng Người dẫn chương trình Đại dương xanh năm 2019, Top 10 Người dẫn chương trình The Mic 2021...

“Tham gia Mr World Vietnam 2024 là một cơ hội và là hành trình để tôi thử thách, phát triển bản thân mình ở màu sắc mới trên con đường nghệ thuật” - Tuấn Anh chia sẻ.