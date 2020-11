Vụ 2 nhân viên quán bánh xèo bị hành hạ: Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo “nóng”

Như Dân Việt đã phản ánh việc hai cậu bé giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện những vết thương bất thường: gãy răng, thâm tím, có vết chém trên tay, lưng xuất hiện nhiều vết thương, …



Trong quá trình PV đang điều tra, Công an huyện Yên Phong đã phối hợp với Công an xã Yên Trung đến mời chủ quán bánh xèo và người giúp việc đến trụ sở Công an xã Yên Trung làm việc.

Quán bánh xèo ở huyện Yên Phong, nơi hai cậu bé giúp việc bị đánh.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi tới Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã thành phố yêu cầu làm rõ vụ việc xảy ra tại quán bánh xèo huyện Yên Phong.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Phong chủ trì , phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm ( nếu có ); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ can thiệp trợ giúp kịp thời cháu bé giúp việc.

Một trong hai nhân viên giúp việc ở quán bánh xèo bị đánh được đưa đi viện kiểm tra sức khoẻ.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tất cả các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất trên địa bàn về tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12/2020 .

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sau khi Công an mời chủ quán bánh xèo và người giúp việc đến trụ sở Công an xã Yên Trung làm việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ chủ quán để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng theo ông Lương: "Chủ quán là phụ nữ và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên cơ quan điều tra đang xác minh thêm".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.