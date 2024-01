Con số cần phải suy nghĩ

Theo báo cáo của Phòng giáo dục mầm non - Sở GDĐT TP.HCM tại Hội thảo đánh giá kết quả tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh do Sở GDĐT TP.HCM vừa tổ chức, TP.HCM hiện có 1.218 trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập cho trẻ làm quen với tiếng Anh, chiếm khoảng 57% trẻ mầm non toàn thành phố.

Tỷ lệ trẻ được làm quen tiếng Anh toàn TP.HCM chỉ trên 50%, chủ yếu ở các trường mầm non công lập. Ảnh: M.Q

Trong đó, trường mầm non công lập có tỷ lệ trẻ mầm non được làm quen tiếng Anh cao nhất, đạt 94,72%. Trường mầm non dân lập, tư thục đạt tỷ lệ 50,9% và lớp mẫu giáo độc lập tư thục đạt tỷ lệ 20,7%.

Với tổng tỷ lệ 57% trẻ mầm non toàn thành phố được làm quen với tiếng Anh, bà Lê Thụy Mỵ Châu cho rằng, đây là con số cần phải suy nghĩ.

"Chúng ta luôn nói giáo dục là phải có sự bình đẳng, sự công bằng cho tất cả các cháu. Tuy nhiên khi thống kê, chỉ được hơn 50% trẻ được làm quen với tiếng Anh? Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tất cả những người đang làm quản lý giáo dục phải suy nghĩ, và có giải pháp riêng cho từng địa phương", bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, nói.

Tỷ lệ trẻ mầm non các lớp độc lập tư thục có tỷ lệ được làm quen tiếng Anh của TP.HCM rất thấp. Ảnh: M,Q

Bà Châu đề nghị Phòng giáo dục mầm non cần phối hợp cùng Phòng giáo dục các quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, xem lại việc triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là lớp độc lập tư thục.

Tuy nhiên cần lưu ý, việc triển khai làm quen tiếng Anh cho trẻ phải được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của phụ huynh; phải tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đồng thuận từ phụ huynh.câu hỏi mà tất cả những ai làm giáo dục phải suy nghĩ và có cách làm riêng cho từng địa phương.

Cần thang đo đánh giá kết quả làm quen tiếng Anh của trẻ

Mmột vấn đề quan trọng trong việc cho trẻ làm quen tiếng Anh chính là khâu đánh giá. Bởi khi đã cho trẻ làm quen tiếng Anh thì cần có sự đánh giá, có thang đo để biết trẻ tiếp thu chương trình như thế nào...

EMG tổ chức khảo sát đánh giá kết quả hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ. Ảnh: EMG

Sở GDĐT TP.HCM đã yêu cầu và hướng dẫn Tập đoàn Giáo dục EMG Education thí điểm khảo sát đánh giá kết quả hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ tại 3 trường mầm non tại TP. Tổng số trẻ khảo sát là 366 em, trong đó, 178 trẻ đánh giá ở cấp độ Level 1 (lớp chồi năm học 2023-2024) và 188 trẻ đánh giá ở cấp độ Level 2 (lớp lá năm học 2023-2024).

Ông James Moran, Giám đốc học vụ EMG Education, cho biết đánh giá nhằm hỗ trợ thu thập thông tin về năng lực tiếng Anh ở các kỹ năng nghe, nói, tiền đọc viết của trẻ. Kết quả là cơ sở cho việc đánh giá chất lượng, điều chỉnh và định hướng phương pháp, kế hoạch hoạt động trong các cơ sở mầm non đang triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh theo điều kiện sẵn có và phù hợp với nhu cầu của phụ huynh.

Qua quá trình khảo sát, theo kết quả của đơn vị này, ở Level 1, mỗi trẻ có mức phát triển và tốc độ phát triển khác nhau nên có sự chênh lệch cả về trình độ tiếng Anh và mức độ phát triển nói chung.

Đối với Level 2, trẻ ở độ tuổi này thoải mái hơn khi tiếp xúc với giám khảo và thể hiện sự tự tin, dạn dĩ hơn khi làm quen với hoạt động đánh giá. Phần lớn trẻ ở cấp độ này có thể tham gia và phản hồi tốt với các hoạt động đánh giá, chỉ có một số ít trẻ còn ngập ngừng và chưa thực sự tự tin.

Theo nhận định của đơn vị khảo sát, việc thực hiện khảo sát thí điểm tại 3 trường mầm non nói trên là bước đệm để các cơ sở giáo dục mầm non có thể cân nhắc triển khai rộng rãi đánh giá theo nhu cầu của phụ huynh, nhà trường.

Điều này không chỉ mang lại hiệu quả tích cực cho việc quản lý và phát triển chương trình mà còn hỗ trợ định hướng sớm cho trẻ với những kỹ năng chưa đạt ở lứa tuổi, phù hợp với những quy định của Bộ GDĐT.