Chi Pu tái ngộ Ngọc Trinh, dân tình phát hiện “Nữ hoàng nội y” đặt tay ở vị trí nhạy cảm

Á hậu Huyền My khiến bao người say đắm bởi nhan sắc ngọt ngào: “Cuộc đời không hề có phép lạ. Những gì bạn hạnh phúc sau này là do bản thân bạn đã mạnh mẽ vượt qua được. Những sung túc sau này là phần thưởng vì bạn đã không bỏ cuộc”.