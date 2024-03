Ngày 25/3, nhà đấu giá Heritage (Mỹ) đã công bố kết quả của sự kiện "Báu vật từ Planet Hollywood", thu về tổng cộng 15,68 triệu USD. Nhiều vật phẩm từ các bộ phim kinh điển tại Hollywood đã được bán đấu giá.

Trong danh sách đồ đấu giá có roi của Harrison Ford trong "Indiana Jones and the Temple of Doom" năm 1984, cái rìu mà Jack Nicholson sử dụng trong "The Shining" năm 1980 và đặc biệt là cánh cửa gỗ balsa mà Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đã bám vào trong những cảnh cuối cùng của bom tấn "Titanic" năm 1997.

Mặc dù người hâm mộ thường gọi vật phẩm này là "cánh cửa nổi", thực tế đó là "một phần của khung cửa ngay phía trên lối vào phòng chờ hạng nhất của con tàu", theo nhà đấu giá Heritage.

Chi tiền "khủng" để mua vật phẩm cứu mạng Rose trong phim "Titanic"

Hậu trường cảnh quay kinh điển trong phim "Titanic" (1997). Ảnh: People.

Cánh cửa tàu Titanic trong phim của James Cameron được bán với giá 718.750 USD. Jack và Rose bám vào cánh cửa gỗ này trong phim "Titanic", sau khi con tàu gãy đôi khiến hàng nghìn người rơi xuống biển.

Cánh cửa có giá trị biểu tượng trên được bán với giá 718.750 USD tại cuộc đấu giá, nó là mặt hàng đắt nhất trong số 16 vật phẩm được bán với giá trên 100.000 USD mỗi mặt hàng.

Tuy nhiên, cánh cửa gỗ không phải là đồ độc nhất được bán từ bộ phim "Titanic" của James Cameron. Chiếc váy mà ngôi sao Kate Winslet (48 tuổi) mặc trong cảnh cuối cùng của bộ phim Titanic, khi nhân vật Rose của cô và nhân vật Jack của Leonardo DiCaprio lao xuống nước, đã được bán với giá 118.750 USD. Chiếc giá đỡ điện thoại trong phim có giá 81.250 USD.

Trong khi đó, một mảnh gỗ khác đã được bán với giá 125.000 USD và bánh xe gắn trên bệ đỡ của con tàu Titanic trong phim đã đạt giá 200.000 USD.

Thông tin trên trang web của nhà đấu giá Heritage cho biết cánh cửa gỗ "dựa trên mảnh vỡ hoàn chỉnh nổi tiếng nhất được trục vớt từ vụ chìm tàu Titanic ngoài đời thực vào tháng 4/1912".



Cánh cửa gỗ đã được sử dụng trong phim từ lâu đã trở thành đề tài tranh luận của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, 2 nhân vật do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet hoàn toàn có thể cùng nhau "trú ngụ" trên đó. Trong phim, Jack chết đóng băng ở Đại Tây Dương sau khi anh và Rose thoát khỏi con tàu Titanic đang chìm. Cả hai xác định rằng, chỉ có một người có thể nằm trên cánh cửa gỗ này.

Đạo diễn James Cameron (69 tuổi) đã chia sẻ quan điểm của mình trong bộ phim "Titanic: 25 năm sau" của National Geographic phát sóng vào tháng 2/2023: "Tôi nghĩ rằng, Jack đã suy nghĩ: "Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho cô ấy".