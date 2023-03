Chi tiền triệu để đặt suất chiếu riêng tư ở rạp như Trấn Thành

Rạp chiếu phim là địa điểm giải trí quen thuộc của người dân TP.HCM những năm qua. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và tăng doanh thu, chủ các nhà rạp không ngừng cải tiến, mở ra nhiều tiện ích, chương trình ưu đãi, dịch vụ mới, trong đó có hình thức mở suất chiếu riêng theo yêu cầu từ người đặt, hoặc cho thuê phòng để tổ chức sự kiện.



Nhiều người sẵn sàng chi số tiền không nhỏ để đặt suất chiếu riêng cho gia đình, người thân với mong muốn cùng xem, bàn luận một bộ phim thú vị. Điều này vừa đảm bảo sự riêng tư vừa không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khách hàng khác.

Theo khảo sát của Zing, tùy thuộc vào từng nhà rạp, khung thời gian chiếu, loại hình, ghế mà số tiền khách phải bỏ ra để đặt suất chiếu riêng cũng khác nhau. Chi phí dao động từ 6 triệu đồng đến trên vài chục triệu đồng.

Chi 5,5 triệu đồng để đặt suất chiếu riêng ở Gold Class CGV Vincom Đồng khởi

Trong vai một khách hàng có nhu cầu đặt suất chiếu riêng để xem phim tại CGV vào dịp lễ Quốc tế Phụ nữ (8/3), PV Zing được một nhân viên của nhà rạp này cho biết ở mỗi rạp lại có từng loại hình phòng, ghế và giá cả khác nhau. Tuy nhiên, trong ngày 8/3, CGV Vincom Đồng Khởi đồng giá bán 95.000 đồng/vé. Trong khi đó, tại CGV Sư Vạn Hạnh là 75.000 đồng/vé. Chi phí để đặt một suất chiếu riêng ở phòng chiếu thường được tính trên giá vé và số lượng ghế.

“Vào các dịp lễ, Tết, CGV sẽ tính theo phụ thu phí, tăng thêm 10.000 đồng/vé. Đối với phòng chiếu Gold Class, giá vé là 250.000 đồng/vé”, người này cho biết.

Khán giả thưởng thức phim trên màn ảnh rộng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại CGV Vincom Đồng Khởi, nếu đặt suất chiếu riêng ở phòng Gold Class (22 ghế), số tiền bỏ ra khoảng 5,5 triệu đồng. Hiện tại, tại TP.HCM, Gold Class chỉ có ở CGV Hoàng Văn Thụ, CGV Vincom Đồng Khởi, CGV Vincom Center Landmark 81.

Theo nhân viên, Gold Class tại CGV là phòng chiếu được nhiều người lựa chọn trong vài năm qua, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết. Nhiều khách hàng, trong đó có cả nghệ sĩ Việt thích trải nghiệm xem phim tại đây vì nhiều ưu điểm, quan trọng nhất là đảm bảo không gian riêng tư, thoải mái thể hiện cảm xúc, không ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức phim của những khách hàng khác như những rạp truyền thống.

Ngoài ra, thiết kế của ghế ngồi với những đặc tính như có thể nâng lên hạ xuống, bố trí gần màn hình giúp khách hàng dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc theo dõi bộ phim.

Khi được hỏi về quy trình thanh toán, nhân viên này chia sẻ khách hàng sẽ cung cấp các thông tin cơ bản, yêu cầu về phòng chiếu, khung giờ và phải thanh toán 100% chi phí trước thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, nhân viên sẽ tiến hành đặt suất chiếu riêng theo yêu cầu của khách hàng. Đến ngày xem phim, khách hàng chỉ việc tới rạp và thưởng thức tác phẩm điện ảnh trên màn ảnh rộng.

Phòng chiếu Gold Class tại CGV. Ảnh: CGV.

Đại diện CGV cho biết suất chiếu riêng sẽ không có trên hệ thống mở bán vé công khai hiển thị tại rạp cũng như trên mobile app. Để đặt suất chiếu riêng, thông thường khách hàng phải liên hệ với nhân viên phòng marketing hoặc tìm hiểu theo hotline nhà rạp.

“Đối với những khách đặt riêng phòng chiếu cho sự kiện riêng, khách vẫn cần gặp nhân viên rạp để xử lý các khoản thanh toán (nếu chưa thực hiện chuyển khoản). Sau đó khách vẫn có thể nhận vé in ra, để rạp hướng dẫn và hỗ trợ kiểm soát khách ra vào", đại diện CGV cho biết.

Chi phí tùy thuộc từng rạp, khung thời gian

Ngoài các khách hàng đơn lẻ, ngày càng nhiều những công ty, đơn vị cũng đặt các suất chiếu riêng để tổ chức sự kiện kết hợp xem phim, mở họp báo… Nhiều fan club cũng thường đặt phòng chiếu riêng tại nhà rạp để theo dõi trọn vẹn tác phẩm có sự xuất hiện của thần tượng.

“Tùy vào từng mục đích khác nhau mà các nhóm khách hàng liên hệ để đặt phòng chiếu riêng. Ở BHD Star, nhiều fan club thường đặt suất chiếu riêng để các thành viên cùng theo dõi, la hét, thể hiện cảm xúc thoải mái bên nhau khi phim của họ có sự tham gia của các thần tượng, đặc biệt là nghệ sĩ Hàn Quốc. Ngoài ra, cũng có một bộ phận nhóm khách chiếu phim riêng của họ nên cần phải đặt phòng riêng”, đại diện của BHD Star nói với Zing.

Khách hàng chờ đợi trong lúc mua vé xem phim. Ảnh: Quỳnh Danh.

Người này cho biết ở mỗi hệ thống rạp của BHD Star, thời gian chiếu phim và loại hình ghế (ghế đơn hay đôi), chi phí để đặt suất chiếu riêng khác nhau. Cụ thể, tại rạp BHD Star Cineplex Phạm Hùng, vào ngày thứ Hai, giá vé ở mức 65.000 đồng. Số lượng ghế từ 91-225 ghế. Như vậy, chi phí đặt suất chiếu riêng sẽ dao động từ 6 triệu đồng đến gần 16 triệu đồng.

Vào các ngày tiếp theo, giá vé tăng lên 10.000 đồng. Ngày thứ sáu, bảy, chủ nhật, giá vé niêm yết là 100.000 đồng (vé thường), 105.000 đồng (cặp đôi). Dịp lễ, giá vé tăng khoảng 5.000 đồng.

Trong khi đó, tại BHD Star Cineplex Quang Trung, số lượng ghế trong một phòng có sự thay đổi so với ở BHD Phạm Hùng. Loại ghế đơn chiếm nhiều hơn so với ghế đôi. Trong một phòng, số lượng ghế từ 181-187. Vì thế, giá để đặt suất chiếu riêng cho từng phòng cũng khác nhau và thay đổi theo ngày. Vào dịp lễ, khách hàng có thể phải bỏ ra gần 19 triệu đồng để đặt suất chiếu riêng. Ở một số rạp của BHD Star, giá vé cho ghế First Class là 160.000 đồng.

Bà Mai Hoa - đại diện Galaxy - cho biết chi phí để đặt suất chiếu riêng để xem phim và tổ chức sự kiện không giống nhau.

"Tùy thuộc vào từng nội dung hay mục tiêu mà khách hàng yêu cầu trong sự kiện mà nhà rạp có những đơn giá khác nhau. Chúng tôi cũng thường nhận được đơn từ những khách hàng riêng lẻ hoặc công ty đặt cho nhân viên xem phim bao phòng 100 ghế", đại diện Galaxy chia sẻ.

Bà Mai Hoa cho hay chi phí để đặt suất chiếu riêng được tính theo từng rạp, khung giờ và số ghế. Đơn vị này cũng có chiết khấu riêng cho từng đơn hàng và khách VIP hoặc VVIP, từ 10-15%.

"Về hình thức thanh toán, công ty cũng linh hoạt. Đối với những khách hàng lâu năm, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc. Nhưng với nhóm khách hàng không thường xuyên, thường sẽ đặt cọc số tiền theo tỷ lệ nhất định. Sau khi phim chiếu xong, khách thanh toán phần tiền còn lại. Khách hàng lần đầu đặt thì thường chuyển khoản 100% chi phí trước", bà Mai Hoa chia sẻ.