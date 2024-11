Chìa khóa về đích nông thôn mới nâng cao của xã vùng cao Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Hoà Phú đã cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại cấp uỷ, chính quyền xã Hoà Phú đang nỗ lực, quyết tâm, thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Trần Hữu Dương, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú chia sẻ: Đảng ủy, chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt. Với quan điểm luôn lấy "dân làm gốc", mọi việc đều được dân bàn bạc, dân làm và dân hưởng thụ. Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, huy động sức dân bằng nhiều hình thức, như: chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo vườn tạp, trồng cây xanh ven đường, phát dọn hành lang, trồng hoa, xây dựng tuyến đường tự quản...

Tuyến đường hoa dài hơn 3km tại thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa).

"Đặc biệt nhân dân đồng thuận cao, sẵn sàng hiến đất, ngày công, vừa tham gia vừa giám sát trong quá trình thực hiện chính là chìa khóa để Hòa Phú về đích NTM nâng cao. Đến nay, 13/13 thôn trên địa bàn xã đều xây dựng tuyến đường mẫu, trong đó huy động thành công sức dân hoàn thành nhiều chỉ tiêu. Tiêu biểu, các thôn Lăng Quậy, Cây La, Đèo Chắp, Càng Nộc, Lăng Cuồng hoàn thành tuyến đường hoa; thôn Nà Tàng, Đồng Bả, Gia Kè, Khuôn Hang hoàn thành tuyến đường thắp sáng đường quê.... Phong trào hiến đất xây dựng các công trình dân sinh cũng được lan tỏa rộng khắp", ông Dương cho biết thêm.

Cùng với đó, xã Hoà Phú luôn chú trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Chính quyền xã đã có nhiều giải pháp khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất; phối hợp cùng các cấp, ngành, xây dựng và triển khai thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, dự án để người dân phát triển sản xuất. Hiện, toàn xã đã xây dựng được một số mô hình như nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu vỗ béo, trồng rau sạch, nuôi ốc nhồi... trong đó có khoảng 35 mô hình kinh tế có doanh thu trên 150 triệu đồng trở lên, các mô hình đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Điển hình như mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nông Xuân Hòa, thôn Lăng Quậy với diện tích đất 5.000 m2 quanh nhà, gia đình đã cải tạo đào ao thả cá rộng 2.000 m2, nuôi 500 con gà thả đồi và 70 con lợn thịt đã cho thu nhập mỗi năm trên 400 triệu đồng;

Hay như mô hình trồng nấm của anh Hà Văn Tích, thôn Cây La cũng đang phát triển với trên 5.000 bịch nấm đang cho thu hoạch, mỗi ngày anh thu hái từ 20 - 30 kg nấm, cho thu nhập trung bình từ 1 đến 1,5 triệu đồng/ngày…

Mô hình nuôi trâu bỗ béo của gia đình anh Hoàng Văn Cương, thôn Đồng Mo cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.

Anh Đặng Văn Dũng, Trưởng thôn Càng Nộc (xã Hòa Phú) cho hay, thôn Càng Nộc có 129 hộ gia đình, 582 khẩu, có 8 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, anh cùng chi bộ vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh doanh, dịch vụ. Toàn thôn có trên 80 hộ kinh doanh các mặt hàng trên các lĩnh vực, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương. Nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, đời sống người dân trong thôn được nâng lên.

Bên cạnh đó, xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, Ủy ban MTTQ xã Hòa Phú đã tổ chức Lễ phát động chương trình đổi rác thải tái chế lấy cây xanh, chương trình đã tạo sự lan tỏa trong công tác bảo vệ môi trường và nhân dân đổi được hàng nghìn cây xanh về trồng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phân loại rác thải nhựa, rác thải tái chế bảo vệ môi trường trong gia đình, cộng đồng.

Đến nay, 13/13 khu dân cư thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh cuộc vận động "5 không, 3 sạch", xây dựng các tuyến đường hoa, mô hình làm bằng gạch sinh thái; Đoàn thanh niên tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh thu gom, xử lý rác thải; Hội Nông dân thu gom vỏ thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật …và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia của người dân.

Không chỉ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường mà các thiết chế văn hoá ở xã Hoà Phú cũng đang phát huy hiệu quả thiết thực, 100% các thôn đều thành lập các đội văn nghệ, đội bóng chuyền hơi và thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao…; phong trào "Thắp sáng đường quê" đã lan tỏa đến tất cả các thôn trong xã mang lại hiệu quả thiết thực vừa giúp người dân thuận lợi đi lại, vừa đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống an vui cho người dân.

Hòa Phú tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, điểm mạnh của xã Hòa Phú là nông nghiệp và du lịch. Các sản phẩm nông nghiệp của Hòa Phú được đánh giá cao về chất lượng, độ tươi và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời, xã cũng có tiềm năng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, khai thác rừng và các dịch vụ liên quan khác.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, xã Hòa Phú sẽ phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy đầu tư tiếp cận các nguồn lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đồng thời, xã cũng sẽ quan tâm đến phát triển các ngành kinh tế phức hợp như du lịch, nông nghiệp và các dịch vụ khác.

Ông Vũ Quang Thắng, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết: xây dựng xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện xác định trong năm 2024 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.