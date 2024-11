Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập huấn, xây dựng mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi cho nông dân Tuyên Quang

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; Hội Nông dân huyện Yên Sơn.



Nâng cao kiến thức cho nông dân về ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi

Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động của dự án "Mô hình Hội Nông dân ứng dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn" năm 2024.

Tại hội nghị, 310 hội viên nông dân xã Phúc Ninh và xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được cán bộ hướng dẫn về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi; tạo đệm lót chuồng sinh học cho đàn gia súc, gia cầm; một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ – Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thuỷ – Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho giai cấp nông dân, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã tích cực phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng hiệu quả các mô hình điểm về bảo vệ môi trường để cán bộ, hội viên nông dân đến nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu phát triển nông nghiệp sạch, đảm bảo chất lượng môi trường, Hội Nông dân Việt Nam xây dựng dự án "Mô hình Hội Nông dân ứng dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn".

Mô hình này nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, mang lại lợi ích kinh tế-xã hội nhờ tận dụng chất thải làm phân bón, góp phần cải tạo đất, giảm lượng phân bón hoá học, thực hiện nền nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường sản xuất bền vững.

Đồng thời, khuyến khích nông dân phát huy tính tự chủ, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao hỗ trợ vật tư xây dựng mô hình điểm cho 45 hội viên xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đồng hành phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Tại buổi tập huấn, các hội viên nông dân được truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; vai trò của Hội Nông dân các cấp trong bảo vệ môi trường nông thôn.

Các hội viên nông dân được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vật tư, chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi; tham gia xây dựng mô hình điểm; thực hiện kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên tham gia mô hình.

Lớp tập huấn giúp hội viên nông dân biết cách sử dụng vật tư, chế phẩm sinh học để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và an toàn dịch bệnh. Từ đó, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên trong xây dựng nghề chăn nuôi an toàn sinh học, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn phối trộn làm đệm lót chăn nuôi trâu bò cho các hộ thực hiện mô hình dự án.

Song song với việc tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bàn giao các loại vật tư và chế phẩm sinh học cho các hộ tham gia xây dựng mô hình điểm. Cụ thể: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hỗ trợ 500 gói chế phẩm sinh học, hơn 10 tấn trấu và cám ngô cho 45 hộ dân xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thực hiện điểm mô hình.

Đánh giá cao mô hình, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Đây là hoạt động quan trọng và có ý nghĩa thiết thực của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong bối cảnh ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo những thách thức về môi trường và an toàn sức khỏe cộng đồng.

Để phát huy hiệu quả mô hình, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, triển khai các dự án, mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tái sử dụng chất thải chăn nuôi góp phần giảm ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết gắn với bảo vệ môi trường.