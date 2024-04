Chiếc áo dài thổ cẩm hình rồng dài nhất Việt Nam khiến khán giả ngỡ ngàng

Mới đây, trong khuôn khổ chương trình Hội Xoan 2024 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, chiếc áo dài mang tên Tinh hoa Tây Bắc của NTK Phương Hồ đã được Hội Kỷ lục gia Việt Nam xác lập là "Áo dài thổ cẩm dài nhất Việt Nam".

Theo nhà thiết kế, áo dài Tinh hoa Tây Bắc là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống của thổ cẩm Tây Bắc và nét hiện đại của áo dài Việt Nam. Những họa tiết thổ cẩm độc đáo được thêu dệt tỉ mỉ trên nền vải lụa cao cấp, tôn lên vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa của người phụ nữ Việt Nam.

Chiếc áo dài của NTK Phương Hồ tại "Hội Xoan 2024". (Ảnh: BTC)

Thiết kế chủ đạo cho trang phục mang hình ảnh của một con rồng bay lượn trên bầu trời của vùng đất Tây Bắc. Với khung cảnh là dải non sông thơ mộng bao la, thiết kế "Rồng" đặt làm trung tâm đem đến ý nghĩa sâu sắc về sự may mắn, bình an tại năm Giáp Thìn 2024. Trang phục được thiết kế lần này còn có sức nặng đáng kinh ngạc khi nặng gần 40kg với tà áo dài 7m rộng 3m.

Phần tà áo dài 7m, nổi bật với họa tiết rồng. (Ảnh: BTC)

Chiêm ngưỡng tác phẩm của NTK Phương Hồ, đa phần khán giả tại Hội Xoan 2024 đều bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng, thích thú.

NTK Phương Hồ chọn Trần Bảo Châu - Quán quân Top Model Look mùa 4 trình diễn chiếc áo dài đặc biệt. (Ảnh: BTC)

Đây là lần thứ 2, áo dài của NTK Phương Hồ giành Kỷ lục Việt Nam. Năm 2023, bộ áo dài Non sông gấm vóc, chiều dài 220,6m, nặng hơn 250kg, được trao kỷ lục "Áo dài đính kết thủ công dài nhất Việt Nam".

Sản phẩm sử dụng 410m vải taffeta, hàng trăm lá sen voan, cánh sen gấm. Trên tà áo còn có hình vẽ tay, thêu tay, hàng triệu hạt pha lê đính kết thủ công. Độ nặng của tà áo còn đến từ 50m tơ óng, 380 dây viền kết đá, 100 cuộn len đũa và len xù, 300 viên đá lớn được sử dụng để trang trí. Ê-kíp mất hơn một tháng thực hiện trang phục này.

Trước một số ý kiến về việc những chiếc áo dài kỷ lục gây lãng phí, NTK Phương Hồ cho biết: "Tôi cảm nhận được rằng nhiều người từ già đến trẻ mong mỏi một lần được chiêm ngưỡng khi nghe thông tin có chiếc áo dài kỷ lục.

Thật sự việc xác lập kỷ lục này đã tạo sự thu hút mọi người tham gia sự kiện tôn vinh các giá trị truyền thống. Sau khi hoàn thành sứ mệnh thu hút du khách, những chiếc áo dài này tiếp tục thực hiện sứ mệnh khác, mang đến nhiều giá trị thay vì trưng bày".