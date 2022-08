Chiến sự Nga-Ukraine: Bị tấn công dữ dội, Kharkov tan hoang nhưng cuộc sống vẫn sôi động

Phóng viên của The Times of Israel mới đây có chuyến tham quan các khu phố bị tấn công nặng nề nhất của Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine. Kharkov đang bị thương, nhưng thành phố "vẫn sống", theo The Times of Israel.