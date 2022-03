Chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3: Mariupol "hứng bom rải thảm", đàm phán hoà bình trực tiếp nối lại ngay đầu tuần

Ukraine bị tấn công tên lửa ở nhiều thành phố

Theo Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine vào tối Chủ nhật 28/3.

Ông đề cập các thành phố Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr và Rivne trong một bài đăng trên Twitter.

“Ngày càng có nhiều tên lửa hơn. Mariupol đang hứng chịu đánh bom rải thảm” - ông nói.

Kharkov bị phá huỷ nặng nề. Ảnh: AP.

Trẻ em được sơ tán khỏi Mariupol. Ảnh: Getty.

Ông cáo buộc Nga “chỉ có tên lửa, bom và những nỗ lực quét sạch Ukraine khỏi mặt đất, ”ông nói.

Trả lời phỏng vấn trực tuyến một số tờ báo độc lập của Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc lại rằng việc Nga ném bom thành phố cảng Mariupol đã tạo ra thảm hoạ nhân đạo.

“Thành phố bị quân đội Nga phong toả. Mọi lối ra vào thành phố đều bị phong toả. Cảng bị gài mìn. Thảm hoạ nhân đạo đang xảy ra vì không thể đi vào thành phố để cung cấp thực phẩm, thuốc men, nước sạch”. Ông cũng cáo buộc Nga ném bom các đoàn xe nhân đạo.

Ông nói rằng 2.000 trẻ em đã bị đưa khỏi Mariupol trái với mong muốn của cha mẹ. Song phía Nga cho biết mỗi ngày hàng nghìn người được sơ tán từ Mariupol sang Nga và được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, được an toàn.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày hôm qua. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Kiev mở lại lớp học trực tuyến

Quân đội Nga khẳng định đã tấn công các kho nhiên liệu ở thành phố Lviv hôm 26/3. Còn tại Kiev đêm qua tiếp tục còi báo động và các vụ nổ suốt đêm - CNN cho biết.

Tuy nhiên Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các trường học ở Kiev sẽ mở lại các lớp học trực tuyến hôm nay 28/3 để phù hợp với tình hình hiện tại. “Nhiệm vụ quan trọng hôm nay với thành phố là sống và làm việc ngay cả trong điều kiện thiết quân luật nghiêm khắc” - ông nói.

Theo báo cáo hoạt động của quân đội Ukraine công bố tối qua, phía Ukraine nói rằng Nga đã rút lực lượng bao vây Kiev sau khi chịu các thất bại đáng kể. Báo cáo nói việc rút quân đã làm giảm mạnh các cuộc tiến công vốn dày đặc của Nga.

Các quan chức Ukraine cũng tin rằng Nga đang vận chuyển tên lửa Iskander tới vùng Kalinkovichy và Gomel ở đông nam Belarus.

Nga đang cô lập thương mại hàng hải của Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh sáng đêm qua công bố báo cáo tình báo mới nhất về tình hình Ukraine, cho biết Nga đang cô lập hiệu quả Ukraine khỏi thương mại đường biển quốc tế.

“Nga đang duy trì phong tỏa xa bờ Biển Đen của Ukraine, cô lập Ukraine khỏi thương mại hàng hải quốc tế.

Lực lượng hải quân Nga cũng đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lẻ tẻ nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Việc tàu đổ bộ Saratov tại Berdyansk bị phá hủy có thể sẽ gây tổn hại đến niềm tin của Hải quân Nga trong việc tiến hành các hoạt động gần bờ biển Ukraine trong tương lai ” - báo cáo viết.

Ông Zelensky: Không thảo luận "phi quân sự hoá" Ukraine đơn thuần

Hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường là những mục tiêu "hiển nhiên" của Ukraine khi nước này bước vào vòng đàm phán mới với Nga vào tuần tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong phát biểu video ngày 27/3.

Ông nói rằng khi vòng đàm phán trực tiếp mới bắt đầu vào thứ Ba 29/3 tại Istanbul, Ukraine đang tìm kiếm hòa bình "không chậm trễ".

Vòng đàm phán mới Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngày mai 29/3 trực tiếp tại Istanbul. Đó là điều đã được nhất trí trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cho biết sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào có thể thực hiện được nếu không có lệnh ngừng bắn và rút quân.

Ông cũng loại trừ việc cố gắng chiếm lại tất cả lãnh thổ do Nga nắm giữ bằng vũ lực, nói rằng điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Ông cho biết muốn đạt được một "thỏa hiệp" đối với khu vực phía đông Donbass, do các lực lượng do Nga hậu thuẫn nắm giữ từ năm 2014.

Ông Zelenskiy còn trả lời phỏng vấn trực tuyến với một số tờ báo độc lập của Nga, trong đó cho biết Ukraine từ chối thảo luận về một số yêu cầu khác của Nga, chẳng hạn như việc phi quân sự hóa đất nước, nhưng có thảo luận về việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine

Cũng theo Reuters, ông Zelensky còn nói rằng Ukraine đã sẵn sàng thảo luận về việc áp dụng quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga nhưng sẽ phải được các bên thứ ba bảo đảm và đưa ra trưng cầu dân ý.

Sau đó một tờ báo Nga cho biết họ bị phía Nga ngăn cản không được phát nội dung cuộc phỏng vấn. Trong khi đó cảnh sát Lviv đã bắt giữ 2 người vì nghi ngờ họ chia sẻ thông tin liên quan với Nga. Cảnh sát đã chặn ô tô 2 người này, kiểm tra tài liệu và điện thoại của lái xe, trong đó tìm thấy các video và hình ảnh về sự di chuyển của quân đội, có hình ảnh hộ chiếu của người vùng Lugansk và nhiều số liên lạc của Nga.

Nga nói về việc tấn công thủ phủ của ông Zelensky

Cựu chỉ huy nhóm các lực lượng liên bang ở Chechnya, Trung tướng Konstantin Pulikovsky, phát biểu trên kênh Pool N3 Telegram hôm 26/3 nói rằng phía Nga hoàn toàn có thể tấn công bằng vũ khí chính xác để tiêu diệt lãnh đạo cao nhất của Ukraine, bằng cach tấn công vào dinh tổng thống, nhà quốc hội hoặc cơ quan an ninh Ukraine, nhưng điều này là không cần thiết.

"Họ phải hiểu rằng chúng tôi cần họ, và ông Zelensky là cần thiết để ký những tài liệu với Nga. Phải nói rằng, tổng thống hợp pháp, người sẽ ký tất cả những điều này, sẽ đồng ý. Điều này không chỉ cần thiết đối với chúng tôi, không chỉ đối với toàn thế giới, mà còn đối với chính Ukraina", - ông giải thích.

Vị tướng cho biết cụ thể: ông chỉ rõ - tất cả những điều này là cần thiết để trong tương lai không ai có thể nói rằng "một sự thay đổi quyền lực bất hợp pháp nào đó đã xảy ra".

Trước đó, tướng Dimitar Shivikov, chỉ huy tiểu đoàn trong sứ mệnh tại Iraq, tư lệnh đội quân số 18 của Bulgaria tại Afghanistan đã dự đoán: Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky sẽ sớm tuyên bố đầu hàng. Do đó, ông nhấn mạnh Sofia không nên cung cấp vũ khí cho Kiev,

Pháp kêu gọi kiềm chế cả phát ngôn và hành động sau khi ông Biden "gây bão"

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden khi được phóng viên hỏi về việc có kêu gọi thay đổi chế độ tại Nga, ông đã khẳng định là “không”.

Trước đó phát biểu tại Ba Lan, ông Biden nói rằng ông Ptuin không nên tiếp tục nắm quyền, khiến Nhà Trắng phải “đính chính” rằng Tổng thống không định nói về việc thay đổi chế độ, mà ý của Tổng thống là không nên để ông Putin tác động đến tình hình khu vực. Báo chí Mỹ và báo chí thế giới cũng náo động với phát biểu này trước khi Nhà Trắng lên tiếng, bởi họ băn khoăn không biết đây có phải là sự thay đổi chính sách của Mỹ hay không.

PHản ứng sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi kiềm chế cả về phát ngôn và hành động liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

“Tôi sẽ không sử dụng những ngôn tù này vì tôi muốn tiếp tục đối thoại với Tổng thống Putin. Chúng ta muốn làm gì với tư cách tập thể? Chúng ta muốn ngừng cuộc chiến mà Nga đã phát động ở Ukraine mà không gây ra chiến tranh và leo thang” - ông Macron nói.

Còn Ngoại trưởng Pháp Yves Le Drian phát biểu tại Diễn đàn Doha nói rằng nếu không làm gì giúp Mariupol thì thế giới sẽ “phạm tội tập thể”.