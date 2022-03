Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng thoả hiệp về quy chế Donbass

Ông Zelensky loại trừ việc cố gắng chiếm lại tất cả lãnh thổ do Nga nắm giữ bằng vũ lực, nói rằng điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Ông cho biết muốn đạt được một "thỏa hiệp" đối với khu vực phía đông Donbass, do các lực lượng do Nga hậu thuẫn nắm giữ từ năm 2014.



Ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng thảo luận về Donbass.

Ông Zelenskiy cho biết Ukraine từ chối thảo luận về một số yêu cầu khác của Nga, chẳng hạn như việc phi quân sự hóa đất nước, nhưng có thảo luận về việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine

Cũng theo Reuters, ông Zelensky đã trả lời phỏng vấn một số tờ báo Nga theo hình thức trực tuyến. Trong đó, ông còn nói rằng Ukraine đã sẵn sàng thảo luận về việc áp dụng quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga nhưng sẽ phải được các bên thứ ba bảo đảm và đưa ra trưng cầu dân ý..

“Các đảm bảo an ninh và tính trung lập, tình trạng phi hạt nhân hóa của nhà nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để thảo luận. Đây là điểm quan trọng nhất”.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngày mai 29/3 trực tiếp tại Istanbul. Đó là điều đã được nhất trí trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Trong cuộc họp, TỔng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc thiết lập ngừng bắn và khôi phục hoà bình giữa hai nước càng sớm càng tốt, thảo luận tình hình nhân đạo ở Ukraine và cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp cho tiến trình này.

Nhưng nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia nói rằng cuộc gặp có thể diễn ra ngay hôm nay.

Trước đó, Giám đốc tình báo quân đội Ukraine, Tướng Kyrylo Budanov, nói rằng ông tin rằng Putin muốn chia Ukraine thành hai, mô phỏng sự chia rẽ thời hậu chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.