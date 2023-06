Đám tang của một người lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc giao tranh, ngày 20/6/2023 tại Kiev, Ukraine. Ảnh Getty Images

"Chúng tôi biết rằng sẽ có tổn thất trên chiến trường. Đó là phần đáng tiếc của cuộc chiến này, nhưng đó là điều mà chúng tôi đã chứng kiến người Ukraine vượt qua ngay từ đầu", Singh nói khi trả lời câu hỏi về thương vong của Ukraine về người và thiết bị.



"Chúng tôi biết đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn. Chúng tôi biết rằng sẽ mất thời gian" Singh nói thêm. "Chúng tôi tin tưởng rằng người Ukraine có những gì họ cần – họ có sức mạnh chiến đấu – họ có khả năng thành công trong các hoạt động phản công của mình".

Bình luận của Singh được đưa ra sau hai tuần giao tranh ác liệt ở mặt trận Zaporozhye, trong đó các lữ đoàn Ukraine do phương Tây huấn luyện đã không thể tiếp cận được tuyến phòng thủ chính của Nga, đồng thời tổn thất hàng nghìn người và hàng trăm xe bọc thép, theo Moscow. Tổn thất bao gồm xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe tăng Bradley do Mỹ sản xuất.

Trước đó, ngày 19/6 tờ New York Times đưa tin rằng một số nghĩa trang ở miền tây Ukraine đang đào những ngôi mộ cũ để nhường chỗ cho những ngôi mộ mới trong bối cảnh "dường như vô số đám tang".

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar ngày 20/6 nói rằng việc tiến quân là "khá khó khăn" nhưng thành công của chiến dịch không nên được đo lường bằng việc giành được lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận rằng người Ukraine phải đối mặt với "địa hình khó khăn" và "sự kháng cự quyết liệt của Nga".

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng Ukraine đã mất hơn 600 xe bọc thép, trong đó có 186 xe tăng, trong vòng chưa đầy hai tuần giao tranh và "sẽ không thể tiến hành một cuộc chiến tranh như vậy trong thời gian dài" nếu chỉ dựa vào nguồn cung cấp từ phương Tây.

Với tốc độ này, Ukraine sẽ cạn kiệt khả năng tấn công vào tháng 7, nhà lập pháp Nga Andrey Kartapolov cho biết trong một lần xuất hiện trên truyền hình ngày 20/6.

"Mọi chiến thuật họ sử dụng đều không hiệu quả", ông nói trong chương trình 'Solovyov Live'. Ông nói thêm rằng, quân đội Ukraine đã mất khoảng 20.000 trong số 50.000 quân được cho là đã huấn luyện cho cuộc tấn công, với 900 người chết và bị thương chỉ trong 24 giờ qua.

Kartapolov chỉ huy lực lượng viễn chinh Nga ở Syria từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, giám sát cuộc giải phóng Palmyra lần thứ hai. Ông nghỉ hưu vào năm 2021 với cấp bậc tướng 4 sao và hiện là chủ tịch ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia.

