Chiến sự Ukraine mới nhất chiều 9/6: Mỹ chuẩn bị quà khủng cho Ukraine phản công

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Lầu Năm Góc chuẩn bị công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD khác cho Ukraine, với hy vọng tăng cường khả năng phòng không của nước này khi nước này tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga, Bloomberg News đưa tin.



Thông báo này có thể sẽ được đưa ra vào cuối tuần này, hãng tin ngày 8/6 cho biết, trích dẫn nguồn tin riêng từ các quan chức Mỹ giấu tên. Các loại vũ khí này sẽ được cung cấp theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), tổ chức đã cung cấp hàng tỷ đô la vũ khí Mỹ cho Kiev kể từ khi giao tranh nổ ra với Moscow vào năm ngoái.

Gói viện trợ mới sẽ bao gồm hai loại tên lửa Patriot: Tên lửa khả năng tiên tiến Patriot-3 (PAC-3) và Tên lửa tăng cường hướng dẫn. Do Raytheon sản xuất, các loại đạn sau này được cho là cung cấp “khả năng đánh bại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình hoặc máy bay của kẻ thù được cải thiện để bổ sung cho tên lửa PAC-3”.

Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là sẽ gửi các bệ phóng tên lửa đất đối không MIM-23 Hawk, một hệ thống cũ kỹ có phiên bản đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 1960. Các quan chức ban đầu cho biết nền tảng này sẽ được cung cấp vào tháng 11 năm ngoái, nhưng lưu ý rằng chúng sẽ yêu cầu tân trang và sửa chữa bằng tiền từ dự án USAI.



Hỗ trợ quân sự mới nhất được đưa ra khi Kiev tiến hành một số cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng Nga trong vài ngày qua. Tuy nhiên, các quan chức ở Kiev nhấn mạnh rằng chiến dịch “phản công” thực sự vẫn chưa diễn ra, trong khi đó người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Aleksey Danilov nói rằng: “Khi chúng tôi bắt đầu phản công, mọi người sẽ biết về nó, họ sẽ tự thấy điều đó".

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết quân đội đã sẵn sàng tấn công, nói với tờ Wall Street Journal rằng mặc dù Kiev muốn có thêm vũ khí của phương Tây, nhưng “chúng tôi không thể chờ đợi trong nhiều tháng”. Trước đó, ông cảnh báo rằng nước này không có đủ hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, đồng thời kêu gọi bổ sung các bệ phóng Patriot.



Moscow đã nhiều lần lên án viện trợ quân sự nước ngoài cho Kiev, lập luận rằng vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến và ít có tác dụng ngăn chặn các mục tiêu của họ. Điện Kremlin cũng đã tuyên bố rằng họ coi những người ủng hộ phương Tây của Ukraine là các bên trên thực tế của cuộc xung đột, với lý do dòng chảy vũ khí không ngừng, hỗ trợ tình báo, đào tạo và các hỗ trợ khác.

Ukraine cần vũ khí nguy hiểm hơn

Tổng thống Biden phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc phê duyệt tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu cho Kiev.



Các thành viên Quốc hội đã thúc giục Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp vũ khí tối tân hơn nữa cho Ukraine, bao gồm cả các tên lửa tầm xa mà Nhà Trắng trước đó đã cảnh báo có thể gây ra Thế chiến III.

9 nhà lập pháp cho biết trong một lá thư gửi cho ông Biden ngày 8/6 rằng, Kiev phải được cấp các Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) để tấn công các mục tiêu ở xa trong các tuyến tiếp tế của Nga. Nhóm lưỡng đảng, do Jason Crow, Đảng Dân chủ bang Colorado, đứng đầu, đã bác bỏ những lo ngại rằng những vũ khí như vậy có thể làm leo thang xung đột hoặc khiến nguồn cung cấp tên lửa của Mỹ quá cạn kiệt.

Các nhà lập pháp cho biết: “Chúng tôi cũng hiểu mong muốn đã nêu của chính quyền là duy trì kho dự trữ của Mỹ cho các cuộc chiến trong tương lai, nhưng Ukraine hiện đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến giành tự do trong một cuộc chiến với những tác động an ninh quốc gia trước mắt và lâu dài của Mỹ”. “Cuộc đấu tranh vì hòa bình và an ninh toàn cầu đang diễn ra ở Ukraine và chúng tôi tin rằng điều này đáng để chúng tôi rút bớt khả năng quan trọng này khỏi kho dự trữ hiện có của chúng tôi".

Tên lửa ATACMS có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết vào tháng 7 năm ngoái rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ không gửi tên lửa tầm xa như vậy tới Ukraine vì tiền lệ như vậy có thể gây ra xung đột rộng hơn nếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.



Tuy nhiên, Vương quốc Anh kể từ đó đã cung cấp cho Kiev một số lượng tên lửa tầm xa Storm Shadow không xác định, một quyết định rõ ràng là do Washington đưa ra trước. Trong khi Anh liên tục thúc đẩy các đồng minh của mình cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Kiev, thì sẽ không có gì xảy ra nếu không có sự chấp thuận của Mỹ, NBC News đưa tin vào tuần trước.