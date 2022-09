“Chiến tranh kinh tế’ của Tổng thống Putin khiến Vương quốc Anh 'hoảng sợ'

Anh và châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào việc nhận cung cấp năng lượng từ Nga

Mới đây, Angela Knight, cựu giám đốc điều hành của hiệp hội năng lượng thương mại Energy UK, phát biểu sau khi công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga thông báo đường ống Nord Stream 1 đến Đức sẽ vẫn bị đóng cửa vô thời hạn.

Nó đã bị đóng cửa trong ba ngày, được cho là để bảo trì, nhưng sẽ đóng cửa lâu hơn sau khi Gazprom tuyên bố họ đã phát hiện thấy rò rỉ dầu trong một tuabin, làm dấy lên lo ngại về việc giá năng lượng ở châu Âu sẽ tiếp tục tăng lên chóng mặt.

Đường ống Nord Stream 1 đến Đức sẽ vẫn bị đóng cửa vô thời hạn. Ảnh: @AFP.

Tổng thống Putin thực sự chơi cuộc chiến kinh tế rất tốt

Hôm 3/9, bà Knight nói với kênh Times Radio rằng đã có quá nhiều phụ thuộc của Anh và châu Âu vào việc nhận cung cấp năng lượng từ các quốc gia "không thân thiện như vậy".

Bà ấy nói: "Putin thực sự chơi cuộc chiến kinh tế rất tốt. Ông ấy chơi cuộc chiến tâm lý cực kỳ tốt; Chúng tôi đã và đang hoảng loạn với tư cách là một quốc gia - Châu Âu cũng đang hoảng loạn - và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên và tôi không chỉ trích điều đó. Tôi chỉ nói rằng, thực ra trong khoảng thời gian qua, cách đây 20-25 năm, đã có một quan điểm về chính sách năng lượng dẫn đến sự phụ thuộc rất nhiều từ các quốc gia bên ngoài và nhiều trong số đó không thân thiện như chúng ta nghĩ".

Những gì đã xảy ra là do Châu Âu đã ở quá xa so với an ninh tự lực cá nhân, và quá phụ thuộc vào các mối quan hệ phụ thuộc từ xa, bán thù địch, có khả năng thù địch

Angela Knight, cựu giám đốc điều hành của hiệp hội năng lượng thương mại Energy UK còn thẳng thắn nhận định: "Bây giờ, tôi là một người rất tin tưởng vào thương mại quốc tế và tôi không nghĩ rằng chúng ta lại thiếu thận trọng thêm lần nữa, tôi tin rằng chúng ta cần nhiều hợp tác an ninh năng lượng hơn, và tôi tin rằng chúng ta cũng cần phải tự chủ an ninh hơn về lương thực, năng lượng của mình".

Vladimir Putin đã khiến Vương quốc Anh "hoảng loạn" bằng cách "tiến hành chiến tranh kinh tế và tâm lý" với các chiến thuật như đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt lớn đến châu Âu, một cựu trùm ngành năng lượng Anh cho biết. Ảnh: @AFP.

"Tôi nghĩ những gì đã xảy ra là do chúng ta đã ở quá xa so với an ninh tự lực cá nhân, và quá phụ thuộc vào các mối quan hệ phụ thuộc từ xa, bán thù địch, có khả năng thù địch, và có quá nhiều việc "nhắm mắt" vì nguồn cung rẻ, dồi dào và hợp lý mà không đề phòng trước đến hậu quả khi có bất kỳ tình huống địa chính trị nào ập đến".

"Chúng ta đã sai lầm về chính sách năng lượng trong một thời gian dài; Đó là một cú sốc thực sự tồi tệ mà chúng tôi đã phải trải qua".

Bà Knight nói thêm: "Chúng ta có thể vượt qua mùa đông tới này. Nó sẽ khó khăn, nó sẽ đắt đỏ và sẽ phải có một số hỗ trợ dành cho nhiều nhóm người khác nhau, và một số hỗ trợ trong ngành".

"Đồng thời, có khả năng rất lớn để thiết lập lại rất nhiều chiến lược và chính sách của chúng tôi, và thực hiện điều đó nhanh chóng để chúng tôi lấy lại được một số khoản đủ đó, và điều đó sẽ hữu ích không chỉ trong ngắn hạn mà còn thực sự cả trung và dài hạn".

Anh và Châu Âu có quá nhiều việc "nhắm mắt" vì nguồn cung rẻ, dồi dào và hợp lý mà không đề phòng trước đến hậu quả

Bà cho biết việc đóng cửa đường ống dẫn dầu và quyết định của các nước G7 áp giá trần đối với dầu của Nga, trong nỗ lực hạn chế nguồn kinh phí thu được của Nga trao cho cuộc chiến ở Ukraine, là "những tuyên bố mạnh mẽ" nhưng "cả hai quyết định này đều thực sự đáng được mong đợi".

Anh và Châu Âu có quá nhiều việc "nhắm mắt" vì nguồn cung rẻ, dồi dào và hợp lý mà không đề phòng trước đến hậu quả. Ảnh: @AFP.

Bà ấy nói thêm: "Thực sự giá xăng đang bắt đầu giảm vào lúc này, và điều đó một phần là do kho dự trữ đã đầy. Một phần là do rất nhiều hành động khác liên quan đã được thực hiện, một phần là do chúng tôi đã chủ động xoay quanh nơi lấy nguồn cung cấp khí đốt của mình, tức là, châu Âu đã xoay chuyển nơi lấy nguồn cung cấp khí đốt của mình và đang kéo nhiều hơn nữa cái gọi là LNG hoặc khí tự nhiên hóa lỏng trên tàu chở dầu vào trong khu vực".

Ở tình hình hiện tại, nhiều người ở châu Âu đã lo lắng về giá hóa đơn năng lượng trong mùa đông sắp tới này. Và nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng Putin có thể sử dụng đòn vũ khí khí đốt chống lại phương Tây do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga.

Trong khi đó, các chính phủ trên khắp châu Âu đang tranh giành để thực hiện các chương trình tài chính phù hợp hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất. Và một số Chính phủ khác cũng đang cố gắng đầu tư vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của riêng họ, để ngừng phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Huỳnh Dũng -Theo Bloomberg/Express.co.uk