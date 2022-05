Dự báo thời tiết chiều nay tại Mỹ Đình, chiều nay Mỹ Đình có mưa không?

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong trận chung kết bóng đá nam SEA Game 31 giữa Việt Nam và Thái Lan, khả năng chiều nay Mỹ Đình có mưa.

Cụ thể, nhiệt độ ở khu vực Mỹ Đình trong thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Game 31 giữa Việt Nam và Thái Lan khoảng 24 - 26 độ C, xác suất mưa lên đến 50 - 70%.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cũng cho biết: "Khả năng cao vào thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Game 31 giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay tại sân Mỹ Đình, Hà Nội sẽ có mưa, nhưng lượng mưa không quá lớn".

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía nam lên, gây mưa, mưa rào và có lúc có dông trên khu vực huyện Mỹ Đức.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng mây dông này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa, mưa rào và có lúc có dông cho các khu vực kể trên sau đó có khả năng lan sang các quận huyện trung tâm của thủ đô Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng cao vào thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Game 31 giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay tại sân Mỹ Đình, Hà Nội sẽ có mưa, nhưng lượng mưa không quá lớn. Ảnh: Báo Tin Tức.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra trong mưa?

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cho thấy, trong đêm qua và sáng nay (22/5), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 21/5 đến 08h ngày 22/5) như: Yên Trị (Hòa Bình) 74.2mm, Đông Cửu 1 (Phú Thọ) 106.6mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 48mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 189.8mm, Yên Định (Thanh Hóa) 148.8mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 114.2mm,...

Dự báo từ nay (22/5) đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-180mm, một số nơi có mưa rất to với lượng mưa 200-350mm như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

Ngoài ra, từ nay (22/5) đến ngày 29/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đáng chú ý, khu vực Hà Nội, nơi diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam và Thái Lan từ đêm nay (22/5) đến 24/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.