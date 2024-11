Chim diều hoa Miến Điện, con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ tình cờ bắt được ở Thái Bình Cận cảnh con động vật hoang dã bay cao vút, có tên trong sách Đỏ do một người Thái Bình giao nộp

Theo công an xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, chiều ngày 7/10 vừa qua, Công an xã đã tiếp nhận một con động vật hoang dã quý hiếm do người dân giao nộp. Đó là một con diều hoa Miến Điện-một loài chim hoang dã có tên trong sách Đỏ.