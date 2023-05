Chính phủ: Hàng nghìn tổ chức, cá nhân đã bị xử lý vì sai phạm về ngân sách

Năm 2021: Vượt chi tiêu công hơn 12.000 tỷ đồng so với dự toán

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó có dự toán ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách, trả nợ lãi vay và bội chi nợ công.



Về dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2021, dự toán chi ngân sách là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, số quyết toán là hơn 1.7 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 0,4%, tương đương 6.375 tỷ đồng so với dự toán; trong đó quyết toán chi NSTW là 640.914 tỷ đồng, bằng 91% so với dự toán; quyết toán chi NSĐP là 1.067.174 tỷ đồng, bằng 107% so với dự toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Về dự toán chi NSTW là 124.274 tỷ đồng; quyết toán là 107.421 tỷ đồng, giảm 16.853 tỷ đồng (13,5%) so với dự toán. Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Về chi thường xuyên, Chính phủ nhấn mạnh dự toán là 1.049.175 tỷ đồng; tuy nhiên quyết toán là 1.061.316 tỷ đồng, tăng 12.141 tỷ đồng so với dự toán.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều dự án đầu tư phải đình, giãn tiến độ thực hiện; các dự án ODA gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, tiếp nhận chuyên gia nước ngoài, nên không có khối lượng để thanh toán kế hoạch vốn được giao.

Dự toán chi đầu tư phát triển NSĐP là 355.294 tỷ đồng, quyết toán là 432.625 tỷ đồng, tăng 77.331 tỷ đồng (21,7%) so với dự toán, chủ yếu do tính thêm phần giải ngân từ nguồn năm trước chuyển sang theo quy định và nguồn bổ sung từ dự phòng NSTW, NSĐP.

Báo cáo Quốc hội, Chính phủ khẳng định năm 2021, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nghiêm túc thực hiện chi ngân sách bám sát dự toán được giao; rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; việc tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội còn chậm; số chuyển nguồn kinh phí sang năm sau còn lớn; việc quản lý sử dụng kinh phí NSNN ở một số Bộ, ngành, địa phương còn sai phạm; việc chấp hành thời hạn báo cáo quyết toán chưa đảm bảo theo đúng quy định.

Về thu ngân sách, Chính phủ chỉ rõ năm 2021, thu ngân sách tăng mạnh hơn 233.327 tỷ đồng so với dự toán (1.358.084 tỷ đồng), trong đó thu nội địa đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 179.781 tỷ đồng so với dự toán; thu dầu thô đạt44.638 tỷ đồng, tăng 21.438 tỷ đồng (92,4%) so với dự toán, chủ yếu do giá dầu và sản lượng khai thác, xuất khẩu tăng so với kế hoạch.

Đáng lưu ý, trong báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan đến tài chính, ngân sách.

Về xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm về tài chính, ngân sách đối với quyết toán NSNN năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31/3/2023, đã có 1.295 tổ chức, chiếm 89,68% số tổ chức bị đề nghị xử lý. Hơn 2.519 cá nhân đã bị xử lý, chiếm 92,1% số trường hợp bị đề nghị xử lý.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách và Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ trình Quốc hội quyết toán NSNN năm 2021, trong đó tổng số thu cân đối NSNN là 2.387.906 tỷ đồng, trong đó, số thu NSNN theo dự toán là 1.591.411 tỷ đồng; thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 là 643.406 tỷ đồng; thu từ kết dư năm 2020 là 140.410 tỷ đồng; và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN là 12.679 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.484.439 tỷ đồng, trong đó, chi NSNN theo dự toán là 1.708.088 tỷ đồng; chi chuyển nguồn sang năm 2022 là 776.351 tỷ đồng. Bội chi NSNN là 214.053 tỷ đồng, bao gồm: Bội chi NSTW là 211.650 tỷ đồng, bội chi NSĐP là 2.403 tỷ đồng.