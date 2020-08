Chính thức dỡ phong tỏa BV Đa khoa Đà Nẵng sau 1 tháng, nhiều y - bác sĩ bật khóc

Chiều 25/8, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng, sau gần 1 tháng bệnh viện này bị phong tỏa sau khi xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 tại đây.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Bệnh viện Đà Nẵng, đúng 16h ngày 25/8, cổng chính bệnh viện chính thức được mở cửa, nhiều y – bác vỡ òa trong hạnh phúc. Có mặt tại bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến gửi lời chúc mừng và trao quyết định dỡ phong toả cho lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng chính thức dỡ phong tỏa.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã có đầy đủ các tiêu chuẩn để dỡ bỏ phong tỏa.

"Chúng tôi đang thiết lập lại tất cả các quy trình để chuẩn bị một thời kỳ mới đón bệnh nhân về Bệnh viện Đà Nẵng điều trị một cách an toàn nhất.Tùy tình hình cụ thể, BV Đà Nẵng sẽ có những thay đổi sát với từng diễn biến cụ thể trong giai đoạn hiện nay", Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Mỹ, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đà Nẵng xúc động nói: "Gần 1 tháng cách ly tại bệnh viện, hôm nay được về nhà, tôi rất vui. Không còn từ nào để diễn tả nỗi hạnh phúc này".

Các y - bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng vui mừng trước lệnh dỡ phong tỏa.

Nhiều y - bác sĩ đã không cầm được nước mắt.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ: "Những ngày qua phải cách ly, sống xa gia đình, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn, làm hết khả năng của mình để chung tay với thành phố chống dịch Covid-19. Chiều nay, bệnh viện dỡ phong tỏa, chẳng có niềm vui nào bằng".

Niềm vui sau gần 1 tháng thực hiện cách ly y tế, nay họ đã được về với gia đình.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế quyết liệt, khẩn trương di chuyển bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện Đà Nẵng để làm sạch bệnh viện. Mục tiêu là giúp bệnh viện sớm đủ điều kiện theo quy định để tiếp nhận khám, chữa bệnh cho người dân. Theo quy định của Bộ Y tế, sau khi làm sạch các bệnh viện đang bị cách ly xong, thì phải bảo đảm đó là nơi an toàn. Có như vậy mới khiến người bệnh đến khám, điều trị yên tâm. Bệnh viện phải được đánh giá bằng bộ tiêu chí an toàn trong dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành. Sau đó phải xây dựng quy trình phân luồng bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp để không thể lây bệnh Covid-19 trong bệnh viện.

Như Dân Việt đã thông tin, từ 0h ngày 28/7, UBND TP.Đà Nẵng quyết định phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng và các tuyến phố xung quanh để phòng chống dịch Covid-19.

Sau đó, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng đã được dỡ bỏ phong tỏa. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế từ 0h ngày 11/8.