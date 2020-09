Chính thức khởi tố nữ viên chức thuộc Sở Tư pháp Thái Bình tham ô tài sản

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngấn, (SN 1971), trú tại số nhà 65, tổ 10, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bà Ngấn là viên chức nhà nước, công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Người này bị bắt để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 điều 353 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, theo tìm hiểu của Dân Việt, bà Ngấn chính là người đã tham gia buổi đấu giá mà ở đó, vợ chồng Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) đã ép 1 người trúng đấu giá phải từ bỏ.

Bà Ngấn tham gia buổi đấu giá quyền sử dụng đất lô số 09 (Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) ngày 20/12/2019 với vai trò thư ký cuộc đấu giá. Đây là buổi đấu giá được xác định có sự thay đổi kết quả người trúng đấu giá.

Bà Ngấn bị bắt, khởi tố trong 1 vụ án tham ô tài sản riêng. Trước đó, người phụ nữ này được xác định đã tham gia buổi đấu giá có sự thay đổi kết quả trúng đấu giá, và người đã ép nạn nhân từ bỏ kết quả trúng đấu giá trong buổi hôm đó là vợ chồng Đường Nhuệ (Ảnh).

Theo tài liệu điều tra, bà Ngấn được phân công làm thư ký cuộc đấu giá ngày 20/12/2019 và là người giúp việc, làm theo sự phân công, chỉ đạo của đấu giá viên Vũ Gia Thành.

Bà Ngấn được đấu giá viên Thành giao nhiệm vụ kiểm soát danh sách người đến bỏ phiếu, cắt phong bì đựng phiếu trả giá.

Vũ Gia Thành là người trực tiếp soạn thảo biên bản đấu giá trên máy tính của Thành, lập chung cho 2 cuộc đấu giá của lô đất số 09, 10, sau đó chỉ in trang cuối, phần ký nhận, đưa cho Ngấn để mang cho những người trong thành phần cuộc đấu giá ký tên.

Ngấn lúc này ký vào mục thư ký ghi biên bản và đưa lại cho Thành để hoàn thiện thủ tục.

Nội dung trang cuối của biên bản này ghi: "Cuộc đấu giá diễn ra công khai dân chủ, đúng quy chế, đúng trình tự, đúng pháp luật trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên Hội đồng, các đại biểu giám sát, khách mời và những người tham gia đấu giá.

Biên bản được thông qua cho mọi người cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác, nhất trí ký tên. Cuộc đấu giá kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày".

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nhận định trong cáo trạng vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" rằng, bản thân bà Ngấn không biết nội dung biên bản đấu giá đã được thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang bà H.

Quá trình các bị can thay đổi người trúng đấu giá, vợ Đường Nhuệ không nói và không nhờ bà Ngấn.

Khi các thành viên thực hiện và giám sát cuộc đấu giá thống nhất với nhau về việc thay đổi người trúng đấu giá, lúc này Ngấn đã đi ra ngoài, không có trong phòng đấu giá, không ai trao đổi, hỏi ý kiến bà Ngấn.

Toàn bộ việc thay đổi người trúng đấu giá không thể hiện có sự tham gia của bà Ngấn. Việc người phụ nữ này ký tên vào biên bản đấu giá mục thư ký ghi biên bản chỉ là để hoàn thiện văn bản.

Cơ quan chức năng xác định, bà Ngấn không có vai trò quyết định gì trong việc thay đổi kết quả trúng đấu giá của các bị can.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Thành khai bà Ngấn có biết việc thay đổi kết quả đấu giá, bà Ngấn thì khai không biết nội dung này và không nhớ ai là người đã trúng đấu giá lô đất số 09.

Kết quả đối chất giữ bà Ngấn và bị can Thành, bà Ngấn vẫn không thừa nhận nội dung như bị can Thành khai.

Cơ quan điều tra xác định, việc bà Ngấn ký biên bản đấu giá không do mình soạn thảo là thể hiện chưa làm hết trách nhiệm của mình, nhưng không nhằm mục đích giúp cho các bị can hoàn tất thủ tục thay đổi kết quả trúng đấu giá.

Hành vi của bà Ngấn chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, song cần phải xử lý nghiêm khắc về trách nhiệm của cán bộ trong khi thi hành công vụ.