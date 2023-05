Chợ làng bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, mua bán 0 đồng, bê trái mít to về Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về

Một buổi sáng quen thuộc ở nhà ông Đỗ Văn Nư (ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bên dòng kênh Thần Nông, người người lựa hàng xôm tụ, tưởng chừng như phiên họp chợ nhỏ ở miền quê.