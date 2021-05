Chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Cục Thú y lên tiếng

Việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An một lần nữa cho thấy tình trạng lỏng lẻo đáng báo động trong quản lý vật nuôi (chó, mèo) trong cộng đồng. Theo ông, việc này, trách nhiệm trước hết thuộc về ai?

- Thực tế, đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến chó Pitbull cắn chết người, trước đó, đã có nhiều vụ việc thương tâm như vậy xảy ra.

Bản thân tôi đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc quản lý đàn chó cũng như của chính quyền địa phương nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận nhiều chủ chó nuôi chưa ý thức được những rủi ro của việc thả rông chó.

TS Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho rằng, phải xử lý nghiêm việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An vì chủ chó nuôi đã vi phạm quy định về quản lý chó.

Theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, chủ nuôi chó, mèo (gọi chung là chủ vật nuôi) phải đăng ký việc nuôi chó với UBND cấp xã tại các đô thị, nơi đông dân cư;



Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh.

Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt.

Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định;



Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó.

Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã có trách nhiệm lập sổ quản lý chó nuôi trên địa bàn; thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm tạm giữ chó bị bắt để chủ vật nuôi đến nhận; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi,...

Như vậy, đối chiếu theo Thông tư 07, liên quan đến việc chó Pitpull cắn chết người ở Long An, chủ chó đã không thực hiện nghiêm túc việc đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt theo quy định.

Từ việc chó Pitbull cắn chết người ở Long An và trước đó là nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra cho thấy công tác quản lý chó, mèo nuôi ở các địa phương còn rất lỏng lẻo, đúng không thưa ông?



- Thực tế là như vậy, hiện công tác thú y ở cơ sở đang rất khó khăn do thiếu lực lượng thú y chuyên ngành.

Chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc quản lý nuôi chó, mèo trên địa bàn, trong khi nhiều chủ vật nuôi chưa tuân thủ theo quy định.

Mới đây, ngày 18/5/2021, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có chỉ thị đề nghị các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật.

Bởi theo báo cáo của các cơ quan chuyên ngành thú y và y tế của địa phương, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 15 trường hợp người tử vong do bệnh dại tại 10 tỉnh, thành phố và trên 140.000 người phải đi điều trị dự phòng bệnh dại.

Trên động vật, qua công tác giám sát chủ động, đã phát hiện 33 trường hợp chó, mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dại tại 06 tỉnh.

Trong khi đó, công tác quản lý đàn chó tại một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa tốt, người nuôi chó không chấp hành việc nuôi nhốt, chó thả rông cắn người tiếp tục xuất hiện, gây bức xúc cho cộng đồng.

Việc tiêm phòng dại cho chó, mèo đạt tỷ lệ rất thấp, số lượng chó, mèo được tiêm phòng chủ yếu theo kế hoạch hàng năm của địa phương, thấp hơn thực tế rất nhiều so với tổng đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng của địa phương (nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vắc xin đạt dưới 30%).

Nhiều địa phương chưa thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại.

Nếu không kiên quyết xử lý nghiêm, tôi lo ngại những vụ việc như chó Pitbull cắn chết người ở Long An vẫn có thể sẽ xảy ra.

Hình ảnh con chó Pitbull cắn chết người ở Long An bị người dân tiêu diệt. Ảnh: Ánh Dương.

Theo ông, cần có chế tài xử phạt như thế nào để không còn những câu chuyện thương lâm như vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An vừa qua?

Các quy định về chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi đã được quy định trong Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo Nghị định số 04, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nuôi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng là 1.000.000 - 2.000.000 đồng (trong khi Nghị định 90 quy định phạt 600.000 - 800.000 đồng).

Ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý đàn vật nuôi thì chính chủ nuôi cũng phải thực hiện nghiêm túc để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người khác.

Trong Luật Thú y, các nghị định cũng đã quy định, những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự.

Tôi được biết, Công an tỉnh Long An cũng đã quyết định xử lý hình sự vụ việc này, quan điểm của tôi là cần xử lý nghiêm để làm gương cho những chủ nuôi chó khác, để không có những câu chuyện thương tâm như vụ chó Pitbull cắn chết người ở Long An vừa qua.

Xin cảm ơn ông!