Chó Pitbull cắn chết người ở Long An: Thông tin mới bất ngờ

Clip- Chó Pitbull điên cuồng tấn công nhiều người trên phố được chia sẻ sau khi xảy ra vụ chó Pitbull cắn chết một người và làm chủ bị thương ở Long An ngày hôm qua (21/5). Đoạn clip lại một lần nữa được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội Việt như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi không rọ mõm, thả rông chó ngoài đường.

Theo TN: Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết bước đầu cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Việc xử lý như thế nào đối với chủ nuôi chó cũng cần xác minh làm rõ.

Trong khi đó, thông tin từ cơ quan chức năng H.Thủ Thừa cho biết do chỉ biết nạn nhân quê TP.HCM nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân nên chính quyền quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, sức khỏe anh H.T.H (người chủ nuôi con chó cắn chết người nói trên) đã dần ổn định, ăn được cơm, các vết thương do chó cắn được bác sĩ phẫu thuật...

Chủ nuôi có nhiều sở thích ‘độc nhất, vô nhị’

Theo nguồn tin này, anh H.T.H (37 tuổi, ngụ P.1, Q.10, TP.HCM) về tạm trú tại nhà chị ruột ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An hơn 4 năm nay. Do sống ở hai nơi nên có thời gian dài anh không ở nhà chị ruột tại ấp Bình Tây.

Nhiều người dân vùng này tuy chưa tiếp xúc lần nào nhưng đều biết rõ H. từ TP.HCM về nơi này sinh sống. Vóc dáng nhỏ con, mái tóc dài gần tận vai, cơ thể xăm trổ đầy hình, chạy xe máy được thay hình, đổi dạng.

Cuối năm 2019, H. xuất hiện liên tục ở nhà chị ruột. Cứ chiều chiều, H. lại chạy xe máy chở con chim đại bàng đi vòng quanh đường phố. Từ Mỹ Bình anh lên H.Thủ Thừa rồi xuống TP.Tân An giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường loài chim ‘khủng’. Vài tháng sau, không thấy anh chở chim đại bàng nữa mà chuyển sang nuôi vài con khỉ và không lâu sau cũng dẹp đi.

Vắng bóng một thời gian khá dài tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, khoảng đầu năn 2021, H. quay trở lại với con chó khổng lồ và khoe đây là chó Pitbull có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong một lần, gặp tôi, H. nói về con chó Pitbull: “Nó khoảng 60 kg đó anh, chăm sóc cực lắm nhưng nó rất khôn. Đi đâu cũng dắt theo chơi, không quậy phá ai mà chọc chủ nó thì coi chừng. Nuôi tốn kém lắm nhưng khoái là chơi bằng được”.

Thường giờ tối, H. dẫn chó đi bộ từ nhà ven QL1 lên khu vực Cầu Voi hơn 4 km, tìm xe chở chó xuống công viên TP.Tân An ‘ngắm cảnh’, đến khuya thì kiếm xe chở về. Một tối cuối tháng 3/2021, gặp tôi ven QL1, H. nhờ kêu taxi để ... chở chó đi chơi. Chờ thấy lâu, vừa thấy chiếc ba gác chạy ngang, H. đón chở con chó Pitbull đi và về với giá 300.000 đồng.



“Thường ngày, nhốt con chó ở chuồng rộng, nó ít sủa do không có nhiều khách tới đây. Còn lúc dắt chó đi, người lớn kêu con cháu vô nhà sợ nó sanh tật làm bậy. Và giờ đã xảy ra cớ sự”, anh N.H.T. ( ngụ ấp Bình Tây), nói.

Đêm xảy vụ việc chó Pitbull tấn công làm một thanh niên tử vong và chủ nhân của con chó trọng thương, đường vắng người đi lại, chỉ còn vài quán mở bán cho khách vãng lai. Một người gần lộ Mộc Sô (giáp QL1) cho biết, H. ít khi rời nhà buổi trưa hoặc chiều, mà chờ tầm 21 giờ trở đi mới dắt con chó Pitbull rời nhà. Đêm 20/5, khoảng 22 giờ, H. dắt chó đi ngang ra hướng KCN Hòa Bình với dáng khá vội vàng. Đến sáng sớm hôm sau, dân địa phương hay tin chó Pitbull của H. cắn chết người và H. cũng trọng thương.

Một thanh niên ở cạnh nơi xảy ra vụ việc thương tâm cho biết, do khuya nên nhà đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Lúc nghe nhiều tiếng kêu cứu chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Hai nạn nhân bị chó Pitbull cắn bê bết máu trên đầu và cơ thể trong trạng thái bất tỉnh. Khi kêu được xe đưa họ lên chở đi cấp cứu nhưng một người không qua khỏi, nạn nhân còn lại thở khó nhọc nhưng đã được cứu sống.

Theo PLO: Khoảng 23 giờ 30 ngày 20/5, ông H.T.H (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) dẫn một con chó Pitbull hơn 60 ký đi từ nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa uống cà phê.

Hình ảnh con chó Pitbull cắn chết người. Ảnh: PLO

Lúc này có một người đàn ông khác ngồi kế bên nói chuyện lớn tiếng bất ngờ bị con chó phóng tới tấn công, quật ngã.

Nạn nhân bị chó cắn, tử vong tại chỗ.

Ông H. ngăn cản chó liền bị nó giật ngã và cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay làm ông bị thương khá nặng.

Sau khi cắn chết người, con chó Pitbull bỏ chạy vào một khu nhà trọ. Người dân đã điện báo lực lượng chức năng bắn hạ

Chó Pitbull cắn chết người bị lực lượng chức năng bắn hạ.