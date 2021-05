Chó Pitbull cắn chết người: Chưa xác định được nhân thân nạn nhân

Căn nhà khang trang nằm sát con lộ nhựa nơi đông dân cư qua lại và khuất sau hàng cây rộng. Anh Nguyễn Minh Trung (47 tuổi, ngụ cùng ấp) cho biết, trước đây nghe nói họ ở P1Q10, TPHCM, sau đó về đây mua đất cất nhà đã nhiều năm. Thời gian mới tới, có mẹ và chị ruột ở chung, nhưng giờ chỉ thấy mình Hải. Hầu hết người dân địa phương nhận xét do thấy người thanh niên này có vẻ bặm trợn nên ít ai muốn tiếp xúc, trong khi thời gian anh này đi cai nghiện nhiều hơn ở nhà.

Hàng chục người sống xung quanh chẳng ai rõ nhân thân của Hải, người nuôi chó "khủng". Khi mẹ ruột cùng chị và các cháu Hải về TP.Tân An sinh sống, căn nhà được giao cho Hải quản lý. Mọi người nhớ rất rõ khi mua chiếc môtô trên 1.000 phân khối cùng chim đại bàng, chiều xuống là anh ta lại lấy xe ra chạy nhiều vòng rồi khuya mới về. Anh ta đi đâu, làm gì chẳng ai biết. 2 con Pitbull nghe đâu Hải mua khoảng 70 - 80 triệu đồng đem về nuôi. Hàng đêm Hải dắt chó dạo quanh tuyến đường, có lúc đi TP.Tân An chơi. Dù nuôi giống chó tốn kém nhiều nhưng Hải không nghề nghiệp ổn định, khi thiếu tiền lại xin mẹ ruột.

Chị của Hải là Hồ Thanh Hà (40 tuổi, ở TP.Tân An, Long An) kể, khoảng 22 giờ ngày 20-5, Hải đóng cửa, dắt 2 con chó Pitbull (con cái hơn 30 ký, con đực gần 60 ký) có dây xích tròng cổ ra hướng QL1 về KCN Hòa Bình (ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Tại đây, Hải gặp lại bạn quen hồi còn ở Q6, TPHCM và ngồi nói chuyện một lúc, sau đó hai người xảy ra tranh cãi. Lúc này, người thanh niên huơ tay múa chân, khiến hai con chó thấy vậy lao tới cắn và quật ngã anh này xuống lộ, rơi xuống mí bờ ruộng.

Hải nhào vào can ra nhưng trượt chân té xuống ruộng, có thể do người Hải lấm đầy đất, 2 con chó không nhận ra chủ đã cắn luôn nhiều vết rất nặng. Được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng người thanh niên kia đã tử vong, Hải bị đa chấn thương. Con chó đực chạy vào khu nhà trọ bị công an bắn hạ, sau đó đã giải phẫu để làm rõ; còn con chó cái chạy về nằm trước cổng nhà cho đến sáng, công an đã lập biên bản bàn giao cho chị Hà quản lý, nói rõ không được mua bán hoặc đem đi nơi khác để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Nhà của Hải đóng cửa hai ngày nay

Liên tục trong hai ngày 21 và 22-5, điều tra viên Công an huyện Thủ Thừa có mặt tại nơi Hồ Thanh Hải điều trị ở Bệnh viện đa khoa Long An để lấy lời khai, nhưng chủ của 2 con chó chỉ cung cấp thông tin nạn nhân tử vong là bạn quen, không nói rõ tên tuổi, địa chỉ. Hải bị chó cắn nát bắp tay đã được khâu lại, còn một bên mắt bị thương rất nặng chờ chẩn đoán. Cũng theo gia đình, năm 20 tuổi Hải từng đi cai nghiện, tính đến nay đã hơn 10 lần.

Trước thông tin cho rằng do vết thương quá nặng chủ của chú chó đã tử vong, khi chúng tôi liên hệ thì chị ruột của Hải xác định em mình đang dần hồi phục, do có nhiều người lên mạng đòi chém khi Hải xuất viện vì để chó cắn chết người, khiến gia đình rất lo lắng.

Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ người bị chó cắn tử vong là ai, quan hệ thế nào với Hồ Thanh Hải, hiện trường vụ việc có đúng như lời đối tượng khai với công an hay không trước khi xử lý hành chính hay hình sự vụ việc.

Clip chó Pitbull điên cuồng tấn công nhiều người trên phố được chia sẻ sau khi xảy ra vụ chó Pitbull cắn chết một người và làm chủ bị thương ở Long An ngày hôm qua (21/5). Đoạn clip lại một lần nữa được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội Việt như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi không rọ mõm, thả rông chó ngoài đường.