Vụ chó pitbull cắn chết người ở Long An: Một phút bất cẩn có thể bị đi tù

Hàng loạt kết cục thương tâm

Hồi tháng 1/2021, hai người phụ nữ tại tỉnh Phú Thọ liên tiếp bị một con chó pitbull cắn. Một trong hai người được đưa vào nhập viện trong tình trạng gãy chân, nhiều vết thương chằng chịt từ hai cánh tay đến sườn, hai đùi, cẳng chân, máu chảy lênh láng… Chưa hết, các vết thương này gần như lóc toàn bộ da, đứt gân, cơ... tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Các bác sỹ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân bị chó pitbull cắn tại Phú Thọ.

Trước đó không lâu, tháng 12/2019, một cháu bé tại tỉnh Thái Nguyên cũng bị loài chó này cắn trọng thương. Cháu nhập viện trong tình trạng rách vùng cổ ngực, cánh tay trái chảy nhiều máu, vết thương ngang vùng cổ hở khí quản. Thời điểm cháu bé bị tấn công, mẹ cháu và hai người lớn khác cũng bị chó cắn khi vào can ngăn. Đặc biệt, mẹ cháu bé bị tổn thương vùng mặt nghiêm trọng.

Tại Hà Nội, một cháu bé bị chó pitbull tấn công hồi tháng 3/2019 làm gãy xương đùi và có nhiều vết cắn dài ngắn trên cơ thể. Một người đàn ông đi tập thể dục ven hồ cũng bất ngờ bị chó pitbull lao vào tấn công, kéo xuống nước, phải đi cấp cứu ở bệnh viện với nhiều thương tích nghiêm trọng. Một thầy giáo 46 tuổi ở huyện Yên Thành, Nghệ An phát bệnh dại và tử vong do bị chó cắn mà không đi tiêm phòng...

Và mới đây nhất, ngày 20/5 tại tỉnh Long An, loài chó này đã tấn công và cắn chết một người đàn ông trong quán cafe.

Trên đây là một vài vụ việc đáng tiếc liên quan đến loài chó pitbull nguy hiểm. Trên thế giới, hàng năm cũng ghi nhận hàng trăm vụ chó pitbull tấn công người, trong đó có nhiều ca tử vong. Điều đáng nói, trong hầu hết các vụ việc trên, khi chó tấn công người khác thì chủ của nó cũng chạy tới can ngăn, nhưng loài chó hung dữ này không dừng lại mà tấn công luôn cả người chủ.

Chủ vật nuôi có thể đối diện với mức án nào?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Lê Bá Thường - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định của pháp luật, khi có sự cố vật nuôi cắn chết người thì chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật.

Luật sư Lê Bá Thường - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành cho biết, chủ vật nuôi có thể bị tù từ 1- 5 năm nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước tiên, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự về những tổn hại đối với nạn nhân bị chó cắn. Trong trường hợp chó cắn chết người (như sự việc xảy ra ở Long An) thì chủ nuôi chó hay đang quản lý nuôi chó phải bồi thường về mặt dân sự cho người bị thiệt hại (Điều 603 Bộ luật dân sự năm 2015).

Đồng thời, chủ sở hữu vật nuôi có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người". Như vậy, trường hợp chó cắn chết người ở Long An, chủ vật nuôi có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Nuôi thú cưng cần tuân thủ quy định

Nuôi chó để giữ nhà, để làm thú cưng… là thói quen từ lâu của người dân Việt Nam. Trước đây, người dân chủ yếu nuôi các giống chó thuần chủng, nhưng sau này lại có xu hướng nuôi nhiều loại ngoại nhập như Doberman, Ngao Tây Tạng Chow Chow, Rottweiler, chó chăn cừu Đức Shepherds (bẹc giê), pitbull… Đây là các loại chó hung dữ, nguy hiểm, thậm chí có loại bị cấm nuôi trên thế giới.

Thời gian qua, cả nước xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc thả rông chó. Từ tai nạn giao thông vì chó chạy qua bất ngờ, đến việc chó cắn gây thương tích nặng, chó cắn dẫn đến bệnh dại… Ngoài ra, việc thả rông chó cũng khiến môi trường cảnh quan bị ảnh hưởng khi khắp nơi đều xuất hiện phân chó. Tất cả những điều này đều liên quan đến ý thức của chủ vật nuôi.

Nghị định 90 năm 2017 đã quy định rất rõ về việc xử lý chủ vật nuôi khi thả rông chó tại nơi công cộng. Cụ thể, phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Thế nhưng, luật cấm cứ cấm, người nuôi thả rông cứ thả.

Theo ông Nguyễn Hào, người dân sống tại KP3C, phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM), khu vực nơi ông sống thường xuyên có tai nạn vì chó thả rông. Cứ mỗi nhà một hai con, chiều chiều họ mở chuồng thả chó ra đường "cho khuây khoả". Đàn chó này dù chưa gây ra tai họa cắn người, nhưng đùa giỡn và chạy nhảy qua đường khiến phương tiện gặp nạn liên tục. "Dù có góp ý nhiều lần, nhưng những người chủ này không quan tâm, và cũng không thấy chính quyền can thiệp" - ông Hào nói.

Hình ảnh đàn chó chạy rông trên đường, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Về vấn đề này, luật sư Thường cho rằng, việc nuôi vật nuôi, thú cưng là sở thích và quyền tự do của mỗi người, nhưng cần tuân thủ nghiêm chỉnh quy định, không được để ảnh hưởng đến môi trường và những người xung quanh.

"Do đó, muốn nuôi thú cưng nói chung hay chó nói riêng, người dân cần đảm bảo sự an toàn. Hằng ngày, cần xích hoặc nhốt trong chuồng khóa cửa, khi đưa ra ngoài phải có người dắt và cần rọ mõm. Ngoài ra, vật nuôi phải được chích ngừa các bệnh dại định kỳ. Đối với các loại chó hung dữ, cần đảm bảo sự an toàn tối đa, đảm bảo trang bị rọ mõm khi ra những nơi đông người, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như vụ chó cắn chết người ở Long An" - luật sư Thường nhấn mạnh.

Pitbull là giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở Anh để làm vật giữ nhà và cũng được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh" hay còn được gọi là "chó chiến binh" hay "võ sĩ giác đấu". Pitbull còn được coi là hung thần của các loài chó chọi bởi có sức mạnh, cơ thể to lớn với trọng lượng trung bình ngoài 30kg, cao từ 45-50cm. Loài chó này có một cơ hàm khác biệt, có cấu tạo như khớp khóa, vì vậy, khi chó pitbull đã cắn vật gì, hay cắn đối thủ thì không dễ nhả ra. Vết thương do chó pitbull cắn để lại sẽ rất sâu và rộng vì hàm răng của chúng rất dài, sắc nhọn; ở mức độ nhẹ có thể mang tật, nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một con chó pitbull trưởng thành hoàn toàn có thể "hạ gục" một thanh niên trưởng thành.