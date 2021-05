Pitbull cắn chết người: Tội lỗi là ở chủ chó

Chú chó Pitbull ở Long An cắn chết một người và cắn bị thương chủ nuôi đã dấy lên sự lo ngại về việc nuôi những giống chó dữ như giống này. Bởi đây không phải là lần đầu con người bị chó dữ tấn công làm thiệt mạng mà chuyện đau lòng này đã từng xảy ra nhiều lần.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây ba năm tại Hà Nội, khi một người đàn ông thấy con chó pitbull của người em nuôi đang đuổi cắn con chó nhỏ hơn nên lớn tiếng la mắng. Bất ngờ, con chó pitbull nhào tới quật ông xuống đất, cắn xé dẫn đến nạn nhân tử vong.

Hình ảnh con chó Pitbull cắn chết người. Ảnh: T.C

Một số nơi bán giống chó này thường quảng cáo: Chó pitbull được biết đến như chúa tể của những dòng chó chiến. Chúng được sử dụng trong chiến đấu, sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt nhạy bén và hàm răng sắc nhọn. Ngày nay, chó pitbull đã được thuần hóa và nuôi dưỡng như thú cưng trong các hộ gia đình…



Trên các diễn đàn về nuôi chó mèo, nhiều người đề nghị các nhà làm luật nên có quy định cấm triệt để việc nuôi một số loài chó dữ như pitbull, rottweiler, ngao Brazil, doberman, ngao Tây Tạng…, trừ trường hợp cảnh sát nuôi làm chó nghiệp vụ (cảnh khuyển). Tuy nhiên, nhóm người có sở thích nuôi chó dữ thì cho rằng người nuôi phải thật sự hiểu đặc tính của loài vật và biết cách thuần hóa nó.

Không riêng gì pitbull, các giống chó khác thường có tính bảo vệ chủ hoặc tự vệ cho bản thân khi cảm thấy nguy hiểm. Một cái đưa tay lên, một tiếng nói lớn của người ngoài… cũng khiến chúng tưởng mình bị tấn công nên trả đũa. Trường hợp ở Long An, chủ nuôi đưa chó ra ngoài không đeo rọ mõm. Khi thấy người đàn ông khác nói chuyện lớn tiếng, con chó phóng tới quật ngã, tấn công nạn nhân đến chết. Chủ chó can ngăn cũng bị nó quay sang cắn bị thương nặng.

Ngay cả bản thân con người chúng ta được giáo dục, nhận thức đầy đủ nhưng khi rơi vào trạng thái tiêu cực, không hiếm người còn thiếu kiểm soát hành vi, có những hành động sai trái, gây tổn hại đến đồng loại mình và trả giá đắt. Loài chó, đặc biệt là những loài chó dữ có bản tính săn mồi thì việc kiểm soát bản năng của chúng lại càng không đơn giản.

Đành rằng chủ nuôi phải huấn luyện chó nhưng có được bao nhiêu người hiểu được tâm tính của loài vật mình đang nuôi; bao nhiêu người có khả năng dạy dỗ, huấn luyện chó dữ khi nuôi tại nhà? Chưa nói dù có được thuần dưỡng, dạy dỗ bài bản đến cỡ nào thì khi gặp chuyện, cảm thấy bị đe dọa, chúng đều hiện nguyên hình là loài thú dữ.

Pháp luật nước ta hiện nay chưa đưa ra quy định cấm nuôi những loại chó nào. Tuy nhiên, từ lâu nước ta đã có quy định rất rõ về các biện pháp mà các chủ vật nuôi phải thực hiện như phải tiêm phòng bệnh dại. Khi đưa chó ra nơi công cộng thì phải có người dắt, đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó…

Về hành chính, Nghị định 04/2020 quy định xử phạt 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn thì chủ chó phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 295 BLHS 2015 (tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người). Theo đó, trường hợp chó cắn chết một người (như ở Long An), chủ chó có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Về dân sự, chủ chó phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, cả khi bị tội hình sự hay không vì nó là thú dữ, tức nguồn nguy hiểm cao độ theo Điều 601 BLDS 2015.

Trên thế giới đã có một số nước cấm nuôi một số loài chó dữ ở cấp độ khu vực hoặc toàn quốc gia, trong đó có chó pitbull.

Trong khi chờ đợi việc các nhà làm luật nghiên cứu để xem có nên cho ra đời hay không quy định về cấm nuôi các loại chó dữ thì trước tiên chủ nuôi phải thực hiện nghiêm các quy định hiện có. Nếu chủ nuôi cứ luôn chủ quan, tự tin rằng đã hiểu hết được tâm tính thú cưng của mình, bất chấp quy định pháp luật mà đưa chó ra đường không rọ mõm, không đeo xích giữ thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Cái giá đó không chỉ cho cộng đồng mà còn cho chính bản thân chủ chó, như trường hợp đau lòng ở Long An.

Mỗi loài sinh ra đều có những tâm tính riêng biệt, phù hợp với một số môi trường nhất định. Trong câu chuyện đau lòng này, loài chó không có lỗi, lỗi là ở con người - những người thích nuôi chó dữ, không tuân thủ quy định pháp luật.