"Choáng" với danh sách nữ diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood năm 2022

Zendaya là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất trong ngành nhờ tham gia các bộ phim và chương trình truyền hình như “Spider-Man: No Way Home” và “Euphoria”. Cô đã kiếm được 10 triệu USD cho vai diễn trong bộ phim "Challengers" của Luca Guadagnino, dự kiến ra mắt vào năm tới. (Ảnh: IT).