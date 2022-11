Nữ diễn viên gốc Việt đóng vai trợ lý của ngôi sao Hollywood Ralph Fiennes là ai?

Hồng Châu xuất hiện cùng dàn sao "khủng" Hollywood trong poster của phim The Menu. Ảnh: NSX



Hồng Châu (sinh năm 1979) là một diễn viên Mỹ gốc Việt. Hồng Châu được khán giả biết đến qua vai nữ thứ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Downsizing (2017), vai Trần Ngọc Lan, một nhà hoạt động chính trị bị mất một chân. Với vai diễn này, cô được đề cử nhiều giải thưởng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trước bộ phim Downsizing, cô cũng từng tham gia trong series phim truyền hình Hoa Kỳ Treme (2010-2013) và phim Inherent Vice (2014).

Hồng Châu là con của một gia đình tị nạn Việt Nam từng sống ở một trại tị nạn tại Thái Lan sau khi rời Việt Nam vào cuối những năm 1970. Sau đó, một nhà thờ Thiên Chúa giáo Việt Nam ở thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana, Mỹ đã bảo trợ cho gia đình của cô để chuyển đến sống ở New Orleans. Hồng Châu sinh trưởng tại New Orleans, cô học chuyên ngành về phim ảnh tại trường Đại học Boston và sau đó theo đuổi nghiệp diễn.

Hồng Châu là con của một gia đình tị nạn Việt Nam. Ảnh: TL

Hồng Châu tham gia diễn xuất trong các phim ngắn của các sinh viên trong trường và được các bạn học khuyến khích theo đuổi nghiệp diễn. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong hãng PBS và mong muốn được tham gia trong các phim tài liệu. Cô đến thành phố New York để học thêm về diễn xuất và trong năm 2006, Hồng Châu bắt đầu diễn trong phim điện ảnh và phim truyền hình.

Một trong những vai diễn chính thức của Hồng Châu là trong series phim truyền hình Mỹ Treme (2010-2013), được quay tại thành phố New Orleans. Cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên năm 2014 trong phim Inherent Vice. Một năm sau vai diễn này, cô không tìm được cơ hội thử vai nào khác. Năm 2015, Hồng Châu xuất hiện trong vai trò diễn viên chính trong vở kịch John chuyển thể tự một tác phẩm Broadway cùng tên của nữ tác giả Annie Baker. Hồng Châu luôn xem đây là một kinh nghiệm quý báu để trau dồi khả năng diễn xuất của mình.

Sau đó, cô được giao một vai phụ trong series phim truyền hình ngắn của đài HBO Big Little Lies cùng với Nicole Kidman và Reese Witherspoon. Tiếp đó vào năm 2017 cô đảm nhận vai phụ Trần Ngọc Lan trong phim Downsizing cùng với bạn diễn Matt Damon và nhận được nhiều đánh giá rất xem đây là một vai diễn toả sáng nhất trong phim. Tuy một vài nhà phê bình khác lại cho rằng, nhân vật Trần Ngọc Lan do Hồng Châu thủ vai là một dạng "rập khuôn người châu Á" vì kiểu tiếng Anh bập bẹ mà cô diễn trong phim nhưng Hồng Châu lại xem nhân vật của cô "rất đa diện, phức tạp và hình ảnh nhân vật được dàn dựng rất hay".

Hồng Châu bên các ngôi sao Hollywood. Ảnh: Zing

Sau Downsizing, Hồng Châu xuất hiện với đa dạng vai trò trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác. Một số dự án nổi tiếng có sự góp mặt của cô có thể kể tới như Driveways, American Woman, The Whale hay Artemis Fowl của Disney. Bên cạnh đó, Hồng Châu cũng đóng vai chính trong series Watchmen (2019) và Homecoming (2018-2020)... Cô còn được coi là ứng viên tiềm năng cho giải Oscar lần thứ 90. Tuy nhiên, cô bất ngờ không có tên trong danh sách trong giờ phút công bố. Năm 2017, cô vinh dự được tạp chí Variety xướng tên tại danh sách 10 diễn viên đáng xem nhất của năm.

Năm nay, Hồng Châu tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng dàn sao "khủng" Hollywood như: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult trong phim điện ảnh mới nhất The Menu (tựa Việt: Thực đơn bí ẩn) của đạo diễn Mark Mylod. Hồng Châu thủ vai Elsa, nữ quản lý của nhà hàng quái dị Hawthorn.

Hồng Châu thủ vai Elsa, nữ quản lý của nhà hàng quái dị Hawthorn trong The Menu. Ảnh: NSX

Câu chuyện của The Menu bắt đầu khi Tyler (Nicholas Hoult) và bạn gái Margot (Anya Taylor-Joy) đến một hòn đảo biệt lập để dự tiệc tại Hawthorn - nhà hàng do đầu bếp ngôi sao Julian Slowik (Ralph Fiennes) điều hành. Ngoài Tyler và Margot, số này còn có nhà phê bình ẩm thực Lilian Bloom (Janet McTeer) và biên tập Ted (Paul Adelstein), đôi vợ chồng giàu có Richard (Reed Birney) và Anne (Judith Light), ngôi sao điện ảnh hết thời (John Leguizamo) và trợ lý Felicity (Aimee Carrero), bộ ba doanh nhân Soren (Arturo Castro), Dave (Mark St. Cyr) và Bryce (Rob Yang).

Xuyên suốt buổi tiệc, Julian Slowik phục vụ những món ăn độc đáo cả về cách chế biến lẫn nguyên liệu. Ông tiết lộ, mọi thứ đều nằm trong một "thực đơn" hoàn hảo cho các thực khách này. Song, mọi thứ dần biến thành cơn ác mộng khi họ nhận ra mọi thứ là một kế hoạch tàn độc của vị bếp trưởng. Đồng thời, những bí ẩn đen tối trong cuộc sống của từng người cũng dần được hé lộ.

Hồng Châu hóa thân thành cánh tay phải đắc lực của Slowik (Ralph Fiennes). Ảnh: NSX

Vai Elsa là sự "lột xác" hoàn toàn của Hồng Châu. Trước đây, khán giả chỉ biết cô qua vai một phụ nữ tha hương hiền lành trong Downsizing (2017). Với The Menu, Hồng Châu hóa thân thành cánh tay phải đắc lực của Slowik. Nhân vật luôn tỏ ra thân thiện khi cười nói với khách hàng. Song, mỗi nụ cười của cô như một lời đe dọa, mỗi câu nói dù là nhẹ nhàng nhất đều khiến đối phương phải đứng tim.

Diễn xuất của một phụ nữ gốc Việt nhỏ bé đầy tính đe dọa trong The Menu. Thậm chí, cách Elsa giữ sự chuyên nghiệp trong cách phục vụ hay giúp đỡ khách hàng chỉ càng làm cho người đối diện càng thêm run sợ và nghe "lệnh" một cách tuyệt đối. Nếu Slowik là kẻ ra kế hoạch và đứng sau mọi thứ thì Elsa là người thực thi chúng một cách tuyệt đối với sự lạnh lùng, tàn nhẫn ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng.

Diễn xuất thuyết phục của Hồng Châu được cố vấn làm phim Dominique Crenn, nữ đầu bếp duy nhất được trao ba sao Michelin thích thú và muốn mời cô đến làm việc tại nhà hàng của mình.