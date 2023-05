Choáng với hệ thống phòng thủ khổng lồ của Nga để ngăn Ukraine phản công 'lật ngược thế cờ'

Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ khổng lồ để chặn đứng cuộc phản công của Ukraine. Ảnh BBC

Theo BBC, cuộc phản công có thể sẽ là một phép thử quan trọng đối với Ukraine khi nước này tìm cách chứng minh rằng họ có thể đạt được những thắng lợi đáng kể trên chiến trường với các loại vũ khí tối tân nhận được từ phương Tây.

Bằng cách xem xét hàng trăm hình ảnh vệ tinh, BBC đã xác định được một số điểm chính trong hệ thống phòng thủ khổng lồ do Nga xây dựng kể từ tháng 10 năm ngoái để chặn đứng cuộc phản công lớn của Ukraine.

Bốn khu vực này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những gì Nga chuẩn bị chống lại cuộc phản công của Ukraine và những gì lực lượng Ukraine có thể vấp phải khi họ quyết định tấn công.

Bờ biển phía tây Crimea

Ảnh vệ tinh cho thấy hàng rào phòng thủ của Nga bở biển phía tây Crimea. Ảnh BBC

Crimea từng nổi tiếng với các khu nghỉ mát bãi biển tuyệt đẹp. Nhưng giờ đây, thay vì ghế tắm nắng và dù che nắng, bờ biển trải dài 25 km rải rác các công trình phòng thủ do quân đội Nga lắp đặt.

Hình ảnh dưới đây cho thấy đầu tiên, dọc bờ biển có hàng "răng rồng": Đó là những khối bê tông hình kim tự tháp, được thiết kế để chặn xe tăng và các phương tiện quân sự khác.

Phía sau là một dãy chiến hào, cung cấp chỗ ẩn nấp cho binh lính Nga khỏi các cuộc tấn công tiềm năng. Một số boongke cũng được phát hiện dọc theo chiến hào.

Những đống gỗ, máy đào và kho chứa răng rồng dọc theo bờ biển cho thấy công việc xây dựng tuyến phòng thủ ở đây vẫn đang được tiến hành vào ngày 23/5.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng, hệ thống phòng thủ trên bờ biển Crimea của Nga có thể chỉ là một biện pháp phòng ngừa, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy Nga dự đoán Ukraine sẽ mở cuộc tấn công trên biển, vì Kiev có rất ít năng lực hải quân.

"Các công sự có khả năng ngăn chặn bất kỳ hoạt động táo bạo nào của Ukraine nhằm tấn công Crimea qua đường biển hơn là đường bộ", nhà phân tích tình báo Layla Guest nhấn mạnh.

Thành phố Tokmak

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống phòng thủ của Nga ở Tokmak. Ảnh BBC

Thành phố nhỏ Tokmak thuộc tỉnh Zaporizhia nằm trên một tuyến đường quan trọng ở phía đông nam Ukraine mà các lực lượng Kiev có thể muốn sử dụng để cắt đứt bán đảo Crimea khỏi các lãnh thổ khác do Nga kiểm soát.

Đã có báo cáo rằng dân thường đã được sơ tán để biến thành phố thành một pháo đài quân sự. Điều này sẽ cung cấp cho binh lính Nga khả năng tiếp cận nguồn cung cấp và một căn cứ để rút lui.

Phòng tuyến Nga đang còn xây dựng. Ảnh BBC

Hình ảnh vệ tinh trên cho thấy, một mạng lưới chiến hào chia làm hai tuyến đã được đào ở phía bắc Tokmak - hướng Ukraine được cho là có thể tấn công từ đó.

Đằng sau những chiến hào này là một vòng công sự khác bao quanh thành phố, với ba lớp phòng thủ có thể được nhìn thấy rõ ràng trong hình ảnh vệ tinh.

Trên cùng của hình ảnh vệ tinh cho thấy một rãnh chống tăng. Chúng thường sâu ít nhất 2,5m và được thiết kế để bẫy bất kỳ xe tăng địch nào cố gắng băng qua.

Phía sau rãnh là một số hàng rào răng rồng và một mạng lưới hào khác. Nhưng các lực lượng Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy hơn nữa.

Hàng rào răng rồng của Nga. Ảnh BBC

Nhà phân tích Mark Cancian từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, rất có khả năng mìn cũng được giấu giữa ba tuyến phòng thủ của Tokmak.

"Các bãi mìn là một phần tiêu chuẩn của mọi hệ thống phòng thủ và người Nga đã sử dụng chúng rộng rãi trong suốt cuộc chiến", ông Cancian nói.

BBC Verify cũng phát hiện ra ba thị trấn khác gần Tokmak cũng được củng cố hệ thống phòng thủ tương tự.

Đường cao tốc E105

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng rào phòng thủ của Nga gần đường cao tốc E105. Ảnh BBC

Một hàng hào và chiến hào chống tăng hiện chạy dọc theo con đường dài 35km của đường cao tốc chính E105, phía tây Tokmak.

E105 có tầm quan trọng chiến lược, kết nối Melitopol do Nga kiểm soát ở phía nam với thành phố Kharkov ở phía bắc do Ukraine kiểm soát. Dọc theo con đường này là tỉnh Zaporizhzhia do Moscow kiểm soát một phần và có thể là mục tiêu của một cuộc phản công của Ukraine.

Bên nào kiểm soát E105 có thể dễ dàng di chuyển lực lượng quanh vùng.

Nếu các lực lượng Ukraine cố gắng sử dụng con đường này, Nga có thể sẽ nhắm vào họ bằng pháo hạng nặng từ phía sau hàng phòng ngự của họ.

"Người Nga lo ngại về các đơn vị thiết giáp Ukraine mới thành lập, Nếu các đơn vị này có thể đi trên đường cao tốc chính, họ có thể di chuyển rất nhanh", ông Cancian nói.

"Hệ thống phòng thủ của Nga nhằm mục đích đẩy Ukraine ra khỏi đường cao tốc và do đó làm họ chậm lại",

Tuyến phòng thủ Rivnopil, bắc Mariupol

Hệ thống phòng thủ ở Mariupol của Nga. Ảnh BBC

Cảng Mariupol có vị trí chiến lược giữa vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía đông và Crimea ở phía nam.

Do Nga cho rằng Ukraine sẽ cố gắng chiếm lại thành phố, nên họ đã tạo ra một tập hợp các chiến hào hình tròn.

Nằm gần ngôi làng nhỏ Rivnopil cách Mariupol khoảng 55km về phía bắc, mỗi rãnh hình tròn có một gò đất ở giữa, có thể để bảo vệ pháo hoặc giữ súng ổn định.

Trong khi đó, các chiến hào hình tròn cho phép binh lính ẩn nấp và di chuyển pháo để nó có thể nhắm bắn theo bất kỳ hướng nào.

Điều đó cho thấy Nga đang chuẩn bị bảo vệ các khu vực đất trống (không có sự bảo vệ tự nhiên từ đồi núi và sông ngòi) bằng mạng lưới chiến hào rộng lớn hơn của họ.

Nhưng một số nhà phân tích lưu ý rằng các lực lượng Ukraine có thể sử dụng các hình ảnh vệ tinh tương tự và giám sát bằng máy bay không người lái để xác định và vượt qua nhiều hệ thống phòng thủ của Nga.

"Do đó, người Nga có thể sẽ cố gắng dồn lực lượng Ukraine xuống một số tuyến đường nhất định vốn đã bị pháo binh Nga cài mìn và nhắm mục tiêu trước", nhà phân tích Alexander Lord từ công ty tư vấn chiến lược Sibylline Ltd cho biết.